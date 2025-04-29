47人案出獄｜范國威刑滿離開石壁監獄　返抵寓所稱盼見家人

2020年立法會選舉民主派「35+」初選，47人被控顛覆國家政權，45人罪成被判囚。刑期最輕、判監4年2個月的其中四人，即毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威今日（29日）出獄。

范國威刑滿出獄，由七人車接載離開石壁監獄，並在警員陪同下抵達將軍澳寓所，可見他精神狀況不俗。下車時，有兩名女親友已在場等候，並上前與范國威擁抱。范國威被問到現在的心情，他表示：「多謝傳媒關心，返屋企同屋企人團聚，多謝香港人同埋多謝傳媒關心。」再問到之後有什麼計劃，他稱「見屋企人」。



47人案・專頁｜45人串謀顛覆國家政權罪成 戴耀廷最高囚10年

范國威刑滿出獄，在警員陪同下抵達將軍澳寓所。被問到心情，他表示：「多謝傳媒關心，返屋企同屋企人團聚，多謝香港人同埋多謝傳媒關心。」（李家傑攝）

范國威刑滿出獄，在警員陪同下抵達將軍澳寓所。（李家傑攝）

毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威分別在不同監獄服刑，陸續有傳媒今日凌晨在監獄外守候。其中，范國威在石壁監獄服刑，凌晨0時許，監獄外的氣氛大致平靜，隨着監獄門外停車等候的傳媒採訪車輛數量增加，有懲教人員指該處只准懲教車輛及懲教人員進出，要求採訪車及記者離開。約7名傳媒其後改到羌山道馬路邊守候，凌晨2時起，有警車抵達羌山道及監獄門外戒備，並提醒傳媒返回行人路以策安全。

凌晨5時，東涌來往石壁監獄的路段，沿路均有警方設路障戒備並截查車輛。其後約5時23分，懲教署人員打開石壁監獄正門車閘，供兩輛七人車入內，逗留約25分鐘後，兩車離開，相信車內載有范國威。警方隨即在羌山道拉起橙帶劃分記者區，現場所見，兩輛七人車均拉簾，未能看到車內情況及載有何人。

▼清晨5時48分，兩輛七人車駛離石壁監獄▼



范國威囚於石壁監獄，4月29日刑滿出獄，清晨兩輛七人車進入石壁監獄，相信接載范國威離開。（梁鵬威攝）

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▼清晨5時23分，兩輛七人車駛入石壁監獄▼



范國威囚於石壁監獄，4月29日出獄，凌晨約5時半，兩輛七人車進入石壁監獄。（翁鈺輝攝）

▼石壁監獄凌晨情況▼



范國威囚於石壁監獄，他於4月29日出獄，有傳媒凌晨在羌山道守候。(梁鵬威攝)

范國威囚於石壁監獄，他於4月29日出獄，有傳媒凌晨在羌山道守候，警車亦到場。(梁鵬威攝)

范國威於4月29日出獄，凌晨3時許，有便衣人員在石壁監獄外。（梁鵬威攝）

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1996年加入民主黨 2010年另起爐灶

1966年出生的范國威，現時58歲，曾在美國三藩市留學，1989年六四事件發生時，他作為大學生在中國領事館外抗議。1996年他回香港加入民主黨投身政治，成為立法會議員助理，是民主黨的「少壯派」。

2016年9月立法會選舉，范國威連任失敗。（資料圖片 / 林振東攝）

1999年起，范國威五度在將軍澳運亨選區擊敗對手當選區議員，直至2021年因初選案被指煽動顛覆國家政權，被捕後辭職為止。

2010年范國威因為反對民主黨的政改方案，聯同二十多位黨員及前黨員成立「新民主同盟」，另起爐灶並退黨。

2018年3月，范國威在立法會補選中勝出。（資料圖片 / 余俊亮攝）

2016年連任失敗 補選勝選後再次喪失議席

2012年以新民主同盟的名義參與立法會選舉新界東直選並勝選，不過他在2016年連任失敗。2016年立法會宣誓風波，多名議員被取消資格，范國威在2018年新界東補選中勝出，重返議會。

不過補選中被選舉主任取消資格的劉頴匡，入稟挑戰選舉主任的決定，2019年9月中，高等法院裁定劉頴匡的選舉呈請勝訴，裁定在補選中勝出的現任立法會議員范國威為非妥為當選，令范國威再次喪失議席。

2019年12月，范國威再次喪失議席，收拾辦公室。（資料圖片 / 鄭之峰攝）

曾指涉案謀劃不可能實現

2020年立法會選舉民主派初選，范國威在新界東出線，2021年被捕。他承認一項「串謀顛覆國家政權罪」，在庭上曾指對部份案情有爭議，包括對「攬炒十步」等說法不知情。代表范的大律師吳靄儀求情時指，涉案謀劃不可能實現，並解釋即使案中有替補機制，但亦可被「DQ」。

2021年2月28日，范國威到將軍澳警署報到，他被控違反港區國安法「顛覆國家政權罪」。（資料圖片/李澤彤攝）

求情指注重民生議題、從政時務實

范求情時提到，擔任西貢區議員逾21年和立法會議員6年， 從政時務實，注重民生議題。他又獲前西貢區議會主席吳仕福及前立法局主席黃宏發撰寫求情信，形容范誠實無私、實事求是；其女兒亦讚揚范是「最好的父親」。

法官裁定他屬「積極參與」，以7年作量刑起點，因認罪、對法律無知等因素獲刑期扣減，終判監4年2個月。判詞引述范的父親在其還押期間離世，親人患重病，並指范對自己的違法行為感後悔，選擇認罪。