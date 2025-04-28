47人案出獄｜毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威預計4.29出獄

2020年立法會選舉民主派「35+」初選，47人被控顛覆國家政權，45人罪成被判囚。刑期最輕、判監4年2個月的其中四人，即毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威4月29日（星期二）出獄。14名經審訊被裁定罪成的被告已就定罪及判刑提上訴，律政司亦就劉偉聰被裁定罪名不成立提出上訴，兩案將於今年7月14日進行聆訊，料需時10日。

另外預計與四人刑期相同的徐子見，以及比他們監禁多一個月、無保釋或其他案件在身的社民連岑子杰、李嘉達、譚凱邦、王百羽，亦將出獄。



47人案・專頁｜45人串謀顛覆國家政權罪成 戴耀廷最高囚10年

▼首批出獄四人（年齡為2024年判刑時）▼



民主派初選47人案，45人串謀煽動顛覆國家政權罪成，認罪的毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威預計最快出獄。（資料圖片 / 攝影：李澤彤、鄭之峰、吳煒豪、江智騫）

首批出獄的被告，均為刑期4年2個月的毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威。

毛孟靜參與九龍西初選出線，她求情指無參與組織、無向他人施壓，希望獲釋後與丈夫共度餘生。

譚文豪參與九龍東初選出線，他求情指擔任議員時有盡力通過撥款，與警方錄口供時稱若知道違法一定不會參與。

郭家麒參與新界西初選出線，他求情指從政多年一直和平理性，是次犯案與本性不同，不支持「攬炒」和港獨，公民黨解散前已自行退黨。

范國威參與新界東初選出線，他求情指涉案謀劃不可能實現，擔任議員多年，從政時務實，注中民生議題。

47人案，45人串謀顛覆國家政權罪成，刑期一覽。（香港01製圖）

14被告提出上訴

提出上訴的14名經審訊被裁定罪成的被告，包括鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、彭卓棋、譚得志、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄及黃子悅。其中認罪被告譚得志和黃子悅提出刑期上訴，其餘12人則提出定罪和刑期上訴。

經審訊脫罪的劉偉聰，律政司提出上訴，另一脫罪的李予信，律政司則不再上訴。

刑期較短認罪被告陸續出獄

其他刑期較短的被告，若沒有曾經保釋或其他案件在身，預料都將快出獄，包括同樣被判囚4年2個月的徐子見；判囚4年3個月的社民連岑子杰，以及李嘉達、譚凱邦、王百羽。

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民主派初選47人被控《國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人罪成，11月19日於西九龍裁判法院判刑，刑期從4年2個月到10年不等。

被指是計劃大腦兼主要推手的戴耀廷判得最重，被判囚10年；其次是不認罪的鄒家成、吳政亨、何桂藍，分別判7年9個月、7年3個月及7年。

2021年初被捕

從2020年初選，2021年初被捕，到2023年118日審訊，到2024年5月才判決，有被告已還柙1187日。

2020年立法會選舉的民主派初選，最早在2019年就醞釀，當年12月，戴耀廷提及要取得立法會過半議席，以解散議會迫令政府回應訴求。

初選「35+」計劃原意，是想集合各路民主派人士，承着區選大勝後再下一城，在立法會選舉中取得35席以上的主導權，不過組織者早已察覺，傳統泛民與新進的本土派互不信任，到之後戴耀廷發表「攬炒十步」，提出可以否決財政預算案，逼特首落台，令中國被制裁。這個被指為「瘋狂」的想法，更成了控方指初選違法的「重要證據」。

部份被告指否決預算案並非真正心聲 法官不接納

審訊期間，部份被告自辯時均稱，否決預算案並非他們的真正心聲。不過法官不接納大部份被告的抗辯理由。

法官在判辭中接納控方證人、認罪被告區諾軒的大部份證供，但認為即使他初時籌劃「35+計劃」，目的的確僅是「立會過半」，但他亦必然清楚戴耀廷的最終目標。法官亦指區諾軒作供時給予他們的印象，是一直在試圖將自身與戴耀廷的目標拉遠。

區諾軒於2020年7月中退出初選，但法庭認為他協助戴耀廷達成目標，確實發揮了重要和關鍵的作用。區諾軒在開審訊前曾寫信給兩名被告，公民黨的鄭達鴻、獨立參選的彭卓棋，區在信中形容初選是一場「苦難」。