五一︱東壩小巴加強服務防「淪陷」　議員指成效要視乎旅客人數

【五一黃金周／五一／內地旅客／自由行】內地周四（5月1日）開始一連五日的「五一黃金周」長假，以往有不少內地旅客來港，其中西貢東壩因深受歡迎，經常人滿為患。政府已安排專線小巴加強服務，新界東南立法會議員李世榮今早（29日）在電台節目中表示，政府是「嚴陣以待」，小巴公司已安排了30輛小巴，今年情況「不會太過不理想」，但實際情況仍需視乎旅客人數。



不斷有遊客利用捷徑來往東壩及破邊洲觀景台。（資料圖片/顏銘輝攝）

東壩有超過9成的遊客是內地人。（資料圖片/洪戩昊攝）

東壩現在是內地遊客的行山熱點。（資料圖片/顏銘輝攝）

小巴公司安排30輛小巴 迎接五一黃金周人潮

李世榮形容政府在「五一黃金周」期間對東壩人潮是「嚴陣以待」，由西頁北潭涌公園來往東壩的專線小巴，在清明、復活節期間已加強服務，在「五一黃金周」期間會再加強，小巴公司已準備了30輛小巴，比原有承諾中的4至5輛小巴多，「睇到小巴公司做咗功夫」。

不過，因為該路段是單線雙程行車，雖然間中有避車處，但當車輛較多時容易堵塞，李世榮指警方將會調派更多人手在現場指示交通，相信有助改善交通情況。他又指水務署早前已在合適方增加避車處及其長度，希望可以容納更多車輛，但因為該地是郊野公園，也有不少市民反映要保留東壩原貌，因此有其限制。

民建聯李世榮（資料圖片/黃浩謙攝）

建議安排高爾夫球車接駁到景點

他又認為，今年東壩情況「不會太過不理想」，但需視乎當時的旅客人數。他們當時建議在北潭涌公園設置交通情況提示，然後因應情況「流水式」放行車輛，不過相信這個做法會是較後的選項。

李世榮續說，東壩早上時段會有較多車輛，因為有不少內地旅客一入境香港，便乘坐的士直往東壩。他提出內地有不少景點都有提供類似高爾夫球車、即當地俗稱的「電瓶車」，認為政府可以限制的士止步在東壩，旅客再轉乘「電瓶車」。

方國珊（資料圖片）

西貢區議員方國珊則說，高峰時會有約2000人在東壩，而內地旅客到東壩主要為影相打卡，尤其是印在500元港幣上的破邊洲。對於有建議指可從水路前去，方國珊認為破邊州「一定要陸路先影到個氣勢」，經水路未必合適，亦不能靠近岸邊。

至於「預約制」，即遊客事先申請進入東壩的建議，方國珊指他們在深入考慮後，認為有關做法「未必行得通」。