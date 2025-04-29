五一黃金周︱崔定邦料內地旅客人數輕微上升　估計較去年多6至8萬

【五一黃金周／五一／內地旅客／北上旅遊／自由行／入境處】內地「五一黃金周」周四（5月1日）起開始，過往有不少內地人在這段時間來港旅遊。香港旅遊促進會總幹事崔定邦今早（29日）在電台節目表示，今年內地訪港人數一定會有輕微增長，預計5月2日及3日達高峰。他保守估計與去年同期相比，今年訪港人數會增加約6萬至8萬人。



2024年5月1日，內地五一黃金周開始5日連假，早上10時西九龍高鐵站的抵港大堂有大批內地旅客來港，抵港大堂閘口迫爆。（資料圖片/黃寶瑩攝）

2024年5月1日，旅發局舉行定期配合節慶或大型活動的首場海上煙火表演，尖東海旁有不少市民及遊客觀賞。(資料圖片/梁鵬威攝）

2024年，有不少內地旅客在五一假期的最後一天，選擇到離島的長洲旅遊、漫步生活。（資料圖片/梁祖兒攝）

崔定邦表示，經內地平台宣傳，加上有內地電視劇在中環取景，預計今年「五一黃金周」會帶動內地旅客訪港，人數「一定會有輕微增長，希望成績好少少」。他又指，去年恢復的「一簽多行」政策亦有助力，他有不少深圳朋友都已辦好簽證，不過他認為深圳旅客「一定唔會參加團」，但他們來港「飲飲食食」，或可成為旅客人數其中一個增長動力。

他指保守估計，與去年同期比較，今年「五一黃金周」內地訪港旅客，預計會有6萬至8萬增長人數；崔定邦形容這不是一個小數目。他認為，另一個令訪港人數上升的原因，相信與本港新增景點有關，如啟德體育園在內地社交平台上已有不少討論及介紹，山頂亦有新展覽，預料屆時體育園會有參觀團。

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料相片）

崔定邦：香港節慶對內地旅客有號召力

對於政府將會舉辦「香港節慶」系列活動，旅發局在「五一黃金周」安排無人機表演，崔定邦指內地旅客除打卡外，亦希望了解一個地方的內涵，而香港節慶與華人傳統信仰有直接關係，相信對內地旅客有號召力，「希望旅客可以留耐啲」。

他又說，昨日從內地返港時已有不少旅客來港，相信「五一黃金周」已經開始，而5月2日及3日會是高峰，因為有部份旅客在較遠地方出發，需時抵港。

陳宗彝：美麗華旗下酒店入住率料達96%

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝在同一節目表示，估計5月4日應該是「五一黃金周」的最高峰，集團旗下兩間酒店入住率在去年同期分別有94%及95%，今年估計會多2%左右，大約達96%。他預計今年「五一黃金周」內地訪港人數只會增加不足0.5萬，不過今年盛事3月後吸引了不少旅客，房價亦有升幅，形容情況罕見。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，希望集合本地商戶力量，一起傳揚綠色消費的價值觀。（資料圖片）

他續說，不論本地、環球或是內地，都有「消費下沉」的情況，在現時經濟大環境下「好難有增幅」，而且中美關稅戰對旅客的心理有很大影響，零售及餐飲業都看不到「積極訊號」，因此對該些行業沒太大幫助。