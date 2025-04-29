五一黃金周2025｜普通科門診勞動節、佛誕服務時間/預約方法一覽

醫管局今日（29日）公布，勞動節（五月一日）及佛誕（五月五日）公眾假期將有14間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務，求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。



醫管局提醒，非緊急病人應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。醫務衞生局已整合全港18區將在勞動節及佛誕假期應診的私家醫院、醫療機構、家庭醫生和中醫診所資料，並與發展局空間數據辦事處和地政總署合作，將相關醫院及診所的資料（包括地址、電話及應診時段等）上載至網上平台。



柏立基普通科門診診所等14間普通科門診在勞動節（五月一日）及佛誕（五月五日）公眾假期提供服務。（資料圖片/廖雁雄攝）

五一黃金周2025｜14間普通科門診地址及預約電話｜港島區

香港仔賽馬會普通科門診診所

地址：香港仔水塘道10號

預約電話：3543 5011

筲箕灣賽馬會普通科門診診所

地址：筲箕灣柴灣道8號一樓

預約電話：3157 0077

貝夫人普通科門診診所

地址：灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層

預約電話：3157 0000

五一黃金周2025｜14間普通科門診地址及預約電話｜港島區。

五一黃金周2025｜14間普通科門診地址及預約電話｜九龍區

觀塘社區健康中心

地址：觀塘協和街60號地下高層

預約電話：3157 0687

聖母醫院家庭醫學診所

地址：黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下

預約電話：3157 0118

柏立基普通科門診診所

地址：新蒲崗太子道東600號

預約電話：3157 0113

油麻地賽馬會普通科門診診所

地址：油麻地炮台街145號一樓

預約電話：3157 0880

五一黃金周2025｜14間普通科門診地址及預約電話｜九龍區。

五一黃金周2025｜14間普通科門診地址及預約電話｜新界區

戴麟趾夫人普通科門診診所

地址：荃灣沙咀道213號

預約電話：3157 0107

瀝源普通科門診診所

地址：沙田瀝源街9號地下

預約電話：3157 0972

北區社區健康中心

地址：上水衛和街3號北區社區健康中心大樓3樓北區家庭醫學中心

預約電話：3157 0965

大埔賽馬會普通科門診診所

地址：大埔汀角路37號地下

預約電話：3157 0906

將軍澳（寶寧路）普通科門診診所

地址：將軍澳寶寧路28號地下

預約電話：3157 0660

屯門診所

地址：屯門新墟青賢街11號

預約電話：3543 0886

元朗賽馬會健康院

地址：元朗青山公路269號

預約電話：3543 5007

五一黃金周2025｜14間普通科門診地址及預約電話｜新界區

五一黃金周2025｜14間普通科門診服務時間

上午9時至下午1時及下午2時至下午5時



五一黃金周2025｜預約診症方法

．電話預約系統（上文各診所的預約電話）

．流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能



五一黃金周2025｜私家醫院、醫療機構、家庭醫生和中醫診所資料

查閱應診的私家醫院、醫療機構、家庭醫生和中醫診所資料

醫務衞生局基層醫療指南

病人在急症室等候醫生診症期間，如欲選擇轉到其他醫療機構求診，可於登記處直接向當值職員提出申請退回已繳交的急症室收費。(資料圖片/夏家朗攝）

五一黃金周2025｜急症室特別退款安排程序

．病人在急症室等候醫生診症期間，如欲選擇轉到其他醫療機構求診，可於登記處直接向當值職員提出申請退回已繳交的急症室收費。

．「HA Go」會員亦可透過醫管局流動應用程式「HA Go」提交申請。

．有關安排只適用於未接受醫生診症的病人，並須在登記後24小時內提出申請。

．合資格的申請者將會在大約一個月內透過郵寄支票、信用卡或電子錢包方式收到退款。

