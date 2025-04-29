五一黃金周｜賓館無窗房$1123貴過帝景　荃灣帝盛房價較去年高77%

【五一黃金周／五一／內地旅客／酒店／賓館／自由行】內地五一黃金周將至，記者今日（29日）在網上訂房平台搜尋價格，發現多間賓館已爆滿，其中旺角美華賓館的無窗房索價1,123元，已貼近平民酒店的水平，較汀九的香港帝景酒店山景房1,119元還貴一點。



另外平民酒店的房價明顯高於去年，例如荃灣帝盛酒店的高級客房索價1,736元，去年高級客房剩餘一間只收983元，即今年高出76.6%。另外荃灣西如心酒店的尊尚城景特大床客房（高座）索價2,033元，亦較去年貴32.2%。



內地五一黃金周將至，酒店業將迎來預訂高峰期。（歐陽德浩攝）

港島香格里拉的豪華山景大床房，索價3,900元，連服務費4,407元。（網頁截圖）

去年4月27日，記者曾在網上訂房平台Trip.com，選擇一間房、兩名成年人，以及5月1日入住，搜尋各酒店最便宜的房價。若今日中午（4月29日）再以相同條件，搜尋同一類型酒店，再與去年的房價對比，將會得出什麼結果？

港格豪華山景大床房連服務費$4407

先看看豪華酒店，港島香格里拉（簡稱港格）的豪華山景大床房，索價3,900元，連服務費4,407元。去年的豪華山景雙床房索價3,600元，連服務費3,960元。雖然今年房價貴11.3%，但考慮到去年早兩日搜尋房價，因此一成差價尚算合理。

香港四季酒店較平價的房型已爆滿，餘下的行政海景大床客房連服務費索價6,355元。（網頁截圖）

四季酒店行政海景房索價$6355 去年山景房收$6160

香港四季酒店較平價的房型已爆滿，餘下的行政海景大床客房索價5,624元，連服務費6,355元。去年的豪華山景大床客房索價5,600元，連服務費6,160元。雖然兩個房型的定價相近，不過海景房價格向來高於山景房，由此推測四季酒店房價似乎低於去年。

至於置地文華東方酒店仍在維修，無法與去年對比房價。

荃灣西如心酒店的尊尚城景特大床客房 (高座)，索價1,799元。（網頁截圖）

荃灣西如心酒店城景房索價$2033 較去年貴32%

至於中價酒店，荃灣西如心酒店的尊尚城景特大床客房（高座），索價1,799元，連服務費2,033元，去年完全相同房型則索價1,398元，連服務費1,538元。即今年房價上升32.2%。

香港帝景酒店的山景大床房索價990元，連服務費1,119元。（網頁截圖）

香港帝景酒店山景房連服務費$1119

香港帝景酒店的山景大床房索價990元，連服務費1,119元。去年完全相同的房型索價886元，連服務費975元，即今年貴14.8%。但考慮到去年早兩日搜尋房價，因此逾一成差價尚算合理。

今年帝盛酒店房價明顯高於去年。（網頁截圖）

高級客房索價1,536元，連服務費1,736元，較去年高出76.6%。（網頁截圖）

荃灣帝盛酒店高級客房$1736 去年剩餘一間高級房僅收$894

另外荃灣帝盛酒店的標準客房索價1,512元，連服務費1,709元；高級客房索價1,536元，連服務費1,736元。而去年帝盛酒店房間爆滿，高級客房只剩一間，索價894元，連服務費983元。換言之，今年帝盛酒店房價明顯較去年高，高級客房更高出76.6%。

香港美華賓館的大床房 （無窗）索價1,021元，房價貼近平價酒店。（網頁截圖）

美華賓館無窗大床房索價$1123 多間賓館爆滿

賓館方面，位於旺角的香港美華賓館，大床房 （無窗）索價1,021元，連服務費1,123元，只剩餘兩間。去年該無窗房也剩下兩間，只索價657元，連服務費723元。

另外去年另外搜尋的賓館，即美麗都大廈的長安賓館，目前已經爆滿。

海洋公園萬豪酒店的豪華特大床房索價2,400元，連服務費2,712元。（網頁截圖）

海洋公園萬豪酒店豪華特大床房$2712 較去年低7.7%

主題樂園酒店方面，海洋公園萬豪酒店的豪華特大床房索價2,400元，連服務費2,712元，去年相同房型則索價2,600元，連服務費2,860元，即今年便宜7.7%。

香港迪士尼樂園酒店的標準客房索價3,915元，連手續費4,424元。（網頁截圖）

香港迪士尼樂園酒店標準客房$4424 較去年貴20.3%

香港迪士尼樂園酒店的標準客房索價3,915元，連手續費4,424元，只剩餘兩間，去年相同房型則索價3,254元，連服務費3,579元。即今年貴20.3%

迪士尼荷里活酒店「米奇與好友」標準客房索價3,816元，連手續費4,312元。（網頁截圖）

迪士尼荷里活酒店標準房$3816 去年豪華房$3976

迪士尼荷里活酒店「米奇與好友」標準客房索價3,816元，連手續費4,312元，只剩餘一間。去年豪華客房同樣只剩一間，索價3,579元，連服務費3,976元。不過按常理而言，豪華客房較標準客房高級，惟去年的房價反而更便宜。由此可見，今年迪士尼樂園酒店的房價似乎有所上調。