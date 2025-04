IShowSpeed香港｜入住酒店房間有維港景　讚住過最好、全中國最佳

【IShowSpeed/甲亢哥/Youtuber 】YouTube上擁有3,800萬粉絲的美國網紅「IShowSpeed」(內地稱甲亢哥)上周五到訪香港,事後有人認為當局未有好好把握機會,令其在港行程比不上他翌日到訪的深圳。其後,Speed即晚由深圳回港後,在網上「開箱」其入住尖沙咀一間五星級酒店,是一間有露台、可以觀賞維港美景的複式酒店房,他大讚是住過最好,稱是全中國最佳(best hotel room ever in China)。



Speed去到干諾道中時,指街上太多人。

美國網紅「IShowSpeed」上月24日起開始中國行,到過北京、上海、成都、重慶等城市,上周五來到香港,曾到灣仔鵝頸橋、海洋公園、尖沙咀星光大道等,又乘船遊覽維港。時值假日,大批粉絲都外出追隨偶像,令他被粉絲包圍,其間,Speed疑似表現不快,之後有人在其翌日直播留言,請求Speed「再給香港一次機會」。

有立法會議員認為Speed翌日到訪深圳體驗高科技之旅,乘坐水陸兩用車,看無人機送餐等,相比他到港食牛雜、打小人,直言香港被比下去,「真係情何以堪呢」。

「甲亢哥」(IShowSpeed)今月4日訪港,他到訪的銅鑼灣時代廣場、海洋公園及尖沙咀天星碼頭等,粉絲無數也瘋狂。(IShowSpeed直播)

不過,Speed周六到訪深圳當日,即晚又回到香港,更去旅遊熱點中環蘭桂坊消遣,又與加密貨幣公司波場(Tron)創始人孫宇晨等人合照。至周日,有傳媒捕捉到Speed仍在香港,曾到尖沙咀海港城覓食,晚上才乘私人飛機離港往西安繼續行程。

「IShowSpeed」在社交網站「開箱」他在港入住的酒店。

雖然Speed在香港曾在鏡頭前表現不悅,但他臨走前都有欣賞香港的另一面。Speed昨晚在社交平台上載片段,以「在中國住過最好酒店(Best hotel room ever in China)」,為觀眾開箱其在港入住的酒店房。其下塌的酒店套房比一般酒店房大很多,是複式設計,下層有客廳、飯廳、廚房,更有超大露台可直望維港景色,目測可容納至少數十人。

至於上層則是套房,除了浴室,還有一個面向維港的按摩池,房間面積之大,連Speed亦驚嘆「Massive」。Speed在片段結尾又展示其戰利品寵物小精靈卡牌,稱正在整理行李,又盛讚該酒店是他住過最好(the best hotel I have ever been in)。

Speed入住的麗晶酒店露台套房。(麗晶酒店網站)

到底是哪間酒店房讓Speed滿意到要拍片「開箱」稱讚?對比格局及地點,其入住的為尖沙咀麗晶酒店的露台套房。據酒店網站,該房型總面積達5,500平方呎,當中3,300平方呎為私人頂樓露台,而且要聯絡酒店才可預訂。

翻查該酒店官網可以直接預訂的房型,房租最貴的是「至臻维港景套房」,本周六晚房租要超過17,000元,相信Speed入住的露台套房房價更貴。