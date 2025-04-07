IShowSpeed香港｜入住酒店房間有維港景　讚住過最好、全中國最佳

【IShowSpeed／甲亢哥／Youtuber 】YouTube上擁有3,800萬粉絲的美國網紅「IShowSpeed」（內地稱甲亢哥）上周五到訪香港，事後有人認為當局未有好好把握機會，令其在港行程比不上他翌日到訪的深圳。其後，Speed即晚由深圳回港後，在網上「開箱」其入住尖沙咀一間五星級酒店，是一間有露台、可以觀賞維港美景的複式酒店房，他大讚是住過最好，稱是全中國最佳(best hotel room ever in China)。



Speed去到干諾道中時，指街上太多人。

美國網紅「IShowSpeed」上月24日起開始中國行，到過北京、上海、成都、重慶等城市，上周五來到香港，曾到灣仔鵝頸橋、海洋公園、尖沙咀星光大道等，又乘船遊覽維港。時值假日，大批粉絲都外出追隨偶像，令他被粉絲包圍，其間，Speed疑似表現不快，之後有人在其翌日直播留言，請求Speed「再給香港一次機會」。

有立法會議員認為Speed翌日到訪深圳體驗高科技之旅，乘坐水陸兩用車，看無人機送餐等，相比他到港食牛雜、打小人，直言香港被比下去，「真係情何以堪呢」。

「甲亢哥」（IShowSpeed）今月4日訪港，他到訪的銅鑼灣時代廣場、海洋公園及尖沙咀天星碼頭等，粉絲無數也瘋狂。（IShowSpeed直播）

不過，Speed周六到訪深圳當日，即晚又回到香港，更去旅遊熱點中環蘭桂坊消遣，又與加密貨幣公司波場（Tron）創始人孫宇晨等人合照。至周日，有傳媒捕捉到Speed仍在香港，曾到尖沙咀海港城覓食，晚上才乘私人飛機離港往西安繼續行程。

「IShowSpeed」在社交網站「開箱」他在港入住的酒店。

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雖然Speed在香港曾在鏡頭前表現不悅，但他臨走前都有欣賞香港的另一面。Speed昨晚在社交平台上載片段，以「在中國住過最好酒店（Best hotel room ever in China）」，為觀眾開箱其在港入住的酒店房。其下塌的酒店套房比一般酒店房大很多，是複式設計，下層有客廳、飯廳、廚房，更有超大露台可直望維港景色，目測可容納至少數十人。

至於上層則是套房，除了浴室，還有一個面向維港的按摩池，房間面積之大，連Speed亦驚嘆「Massive」。Speed在片段結尾又展示其戰利品寵物小精靈卡牌，稱正在整理行李，又盛讚該酒店是他住過最好（the best hotel I have ever been in）。

Speed入住的麗晶酒店露台套房。（麗晶酒店網站）

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到底是哪間酒店房讓Speed滿意到要拍片「開箱」稱讚？對比格局及地點，其入住的為尖沙咀麗晶酒店的露台套房。據酒店網站，該房型總面積達5,500平方呎，當中3,300平方呎為私人頂樓露台，而且要聯絡酒店才可預訂。

翻查該酒店官網可以直接預訂的房型，房租最貴的是「至臻维港景套房」，本周六晚房租要超過17,000元，相信Speed入住的露台套房房價更貴。