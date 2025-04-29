8男女涉放炸彈　被捕後指同案被告「溝埋」粉末　首被告稱屬謊言

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，首被告何卓為今（29日）在高等法院第14日自辯，他供稱有警員在錄影會面前表示若首被告「講多啲」，會考慮給首被告保釋。首被告於庭上澄清其錄影會面內容，指他當時說目睹第二被告李嘉濱將粉末「溝埋一齊」是謊言，因為他相信警方希望他那樣回答。



首被告何卓為今續作供，談及他在錄影會面的內容。首被告曾在會面時問警員梁家俊：「講咗係咪有機會保釋到？機會多咗先？」，梁表示不會因何的答案而給予保釋。首被告庭上稱，因為警長劉永旭事前提到若何合作的話，會考慮詢問上司給予首被告警署保釋，故首被告在會面時「提一提」梁。法官陳仲衡質疑，警員已回答不會基於首被告的答案決定是否給保釋。首被告則稱，「相信喺鏡頭下佢唔可以咁直接咁答我」。

首被告承認，他當下雖懷疑警員會否真的給他保釋，但覺得可以「再試一試」而繼續回答問題，提及警方可能有興趣的訊息，即Telegram頻道「魔法研究學院」和「但丁」的事情，「睇下錄完錄影會面佢哋會唔會收貨」。法官陳仲衡表示，不見首被告在會面中講及「但丁」與3宗爆炸案的關聯，首被告何同意。

首被告稱在涉案單位見到玻璃樽內粉末 推算有人「溝埋一齊」

首被告庭上指，「魔法研究學院」的「但丁」即他早前作供提到的中學師弟「阿蛋」，首被告亦澄清，他在會面稱沒見過「但丁」真人是假的，因為梁沒有確實答他會否給予保釋，「我梗係唔會講咁多嘢比佢聽住」。據首被告日前證供，他淡出社運圈後，「阿蛋」使用「五飛」（何的外號）之名字繼續在涉案TG群組發言。

至於首被告在會面稱，見到「山雞」（被指是被告李嘉濱）將涉案503室的玻璃樽的粉末「溝埋一齊」，首被告今解釋他只是見過玻璃樽內的粉末，從而推算到有人「溝埋一齊」，他之所以謊稱見到李溝粉，是因為他相信警方希望他那樣回答。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC 186/2022