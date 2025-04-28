8男女涉放炸彈　首被告指遭警員踩下體　難忍痛楚才提供手機密碼

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，首被告何卓為今（28日）在高等法院第13天自辯。首被告講及被捕後，遭警員毆打以交出手機的密碼。期間，一名警長用腳踩首被告的下體幾秒，首被告形容警員的腳「類似隻腳踩狗屎、香口膠」般扭動，他最終不忍痛楚供出2部手機密碼。此外，他因怕被毆打，才在警員記事冊上簽名，確認他自願提供密碼。



首被告今作供時，講及被捕後被帶到青衣警署。警署警長林偉亮在一間接見室稱：「嗱！我唔同你嘥時間，快啲招晒佢，交個電話密碼出嚟」。首被告拒絕後，林便回應：「得，咁打啦」。警員梁家俊把頭套套住首被告的頭，首被告繼而被拳打上半身10多秒。林其後拉開頭套再問：「講唔講啊？」

指遭一名警長踩下體 難忍痛楚透露手機的密碼

在慌亂中，首被告隨口說了一組數字，警員李百謙聽罷離開接見室，及後折返表示密碼不正確。林得知後，稱：「玩嘢啊嘛，同我再打」。有人再把頭套套住首被告的頭，然後毆打首被告上半身。另有警員壓首被告的頭到桌上，令其左眼撞到枱角，他感到暈眩數秒。

他被毆打後，被脫下頭套，警長劉永旭再用腳，踩首被告的下體幾秒。他庭上形容，劉的動作「類似隻腳踩狗屎、香口膠」般扭動，令他最終不忍痛楚透露2部手機的密碼。首被告又應警員李百謙要求，在記事冊上簽名，確認他自願提供密碼，讓警方檢視在身上檢獲的3部手機。首被告庭上解釋因擔心再被打，因此簽署。

首被告何卓為作供指，因為遭一名警長踩下體，他難忍痛楚才透露手機的密碼。(資料圖片)

簽另一記事冊時 未有留意到記事冊上「啲炸彈係家俊整」等句子

梁家俊其後亦填寫記事冊，首被告見到寫上「我淨係借咗個單位比佢哋，呢3單嘢唔關我事。」首被告認為此句屬實，遂簽署。惟他指，當時沒有留意到記事冊上「啲炸彈係家俊整」等句子。

就首被告的錄影會面內容，他當時答警員「以我所知，事件入面，冇女性涉及嘅」，他庭上解釋他當時不知道女示威者Rachel的狀況，因他沒有確實證據，不知道Rachel有否參與製作爆炸品和放炸彈。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC 186/2022