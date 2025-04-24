8男女涉放炸彈　首被告稱問第三次爆炸的時間　只為配合做場戲

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，首被告何卓為今(24日)在高等法院第11天自辯。首被告續指其中學師弟多次假裝他，在多個Telegram群組發言，包括一些有討論製造炸彈的群組。首被告稱，其師弟沒有告知他這些事。就控方指稱各被告計劃在2020年3月8日，在將軍澳第三次引爆炸彈。首被告稱他當日只打算參加一個掟汽油彈的小隊，並只打算充當「護衛」，假裝幫手，令人以為他有參與，他有叫「阿蛋」問計劃的時間，只為配合做場戲。



被告何卓為稱他叫「阿蛋」代表引爆的時間等，只為配合做場戲。(網上圖片)

控方案情指，被告們原訂在2019年3月8日，周梓樂的悼念會上第三次引爆炸彈，但最終未有成事。（資料圖片）

烘焙同好會曾討論製炸彈

首被告何卓為講及Telegram群組「烘焙同好會」的訊息。該群組成員「流沙天堂」於2020年3月2日曾發訊息稱：「蛋糕大係好，但小心搬運方面」。同月3日，有成員息討論製造炸彈，提及低性能炸藥「閃粉」。帳戶「William Wallace」同月4日發訊息稱：「我可以放或護衛組」。

阿蛋指到場便會被認為有參與

首被告稱，「William Wallace」是其中學師弟「阿蛋」假扮他在組內發言。「阿蛋」事後有告知他接受了分工，又指屆時必定有人掟汽油彈。其他人在遠處看到首被告在場，便會認為首被告有份參與並任護衛。

群組內有人討論運送墓碑

其後顯示群組有人討論3月8日的計劃，亦談及運送墓碑，其中「William Wallace」稱：「放兩支魚竿喺車，話自己釣魚返嚟」，之後「夠鐘改名」(控方指為第三被告吳子樂)則稱：「喺車上要戴男裝長髮假髮，加啲假鬚」，然後「Bee」指：「假牌爆入去」。

辯方問，「阿蛋」有否通知首被告，群組內的人準備和運送墓碑，並在墓碑放置炸彈，首被告指「阿蛋」沒有提及這些事。

強調無串謀製造炸彈

辯方繼而問另一個TG群組「烘焙同好會0.3」的訊息。「William Wallace」在群組提及看似參加他人試炸彈。首被告指「阿蛋」沒有向他提及此事，首被告又強調他並無串謀製造炸彈。

問時間為配合做場戲

此外，「William Wallace」於3月6日發訊息稱：「咩時間去到目的地，我預時間跑入去問安排不在場證據。」首被告庭上解釋，曾經著「阿蛋」在群組發問，若3月8日真的有計劃，將會是什麼時間，並說：「若我哋做戲配合，都要知乜時間。」他續指，屆時打算參加掟汽油彈的小隊，但只是假裝參與。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC186/2022