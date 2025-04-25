8男女涉放炸彈　首被告指曾談過放1.5公升汽油彈　但行動不曾落實

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，首被告何卓為今（25日）在高等法院第12天自辯，他提到原本與3名非本案被告的人，打算在將軍澳尚德停車場擲一支1.5公升的汽油彈，他後來不想繼續，故藉詞找不到這麼大的酒樽，故行動不曾落實，他亦把該群組剷掉。至於警方在其手機找到的其他爆炸片，首被告稱是他人傳給他的，他保留是為了向他人認威。首被告又提到被拘捕的情況，他指警員當時並無說出拘捕原因，亦無施行警誡，又否認在警誡下供出第四被告張家俊整炸彈。



首被告維港煙花夜群組的訊息

首被告何卓為今日作供時，講述他被捕時被搜出的黑色iPhone內截取的內容。該電話內有一個Telegram群組，名為「維港煙花夜2020」，內有4名成員，包括「五飛」（被指是何卓為）及另外3名非被告的人。

首被告何卓為稱他曾和其他人談過放1.5公升汽油彈，但計劃最終無落實。(網上圖片)

控方案情指各被告計劃於2020年3月8日，在將軍澳尚德停車場的周梓樂祭壇上引爆20公斤的假墓碑炸彈。

該群組於2020年2月29日的訊息顯示，首被告曾發出尚德邨的Google地圖照片，有成員問：「target?」首被告回答：「之一」。他又在群組說：「最後決定一發定勝負」、「但會好重料」。

原定放1.5公升汽油彈

首被告今自辯時解釋，該群組成員原本計劃在尚德邨停車場擲下一支1.5公升混合了發泡膠的汽油彈，汽油彈會事前藏在祭壇，但行動最終沒有落實，並在同年3月2日被鏟除。他稱因不想繼續行動，所以向成員藉詞他找不到1.5公升的大酒樽。

「華御結」曾在其單位放煙花

此外，該黑色iPhone內有2條疑似試爆片。首被告稱，其中一片是拍於年初一，當日一名叫「華御結」的男子，帶了些內地買的煙花，到首被告租用，位於上宏創方503室的單位，並稱想試用，首被告稱：「(覺得)大家燒下煙花，賀一賀，旺一旺都好。」他憶述「華御結」等人在廁所，他則在碌架床上為平板電腦充電，他在床上見到有煙飄出來，便問他們說：「搞咩咁大煙？」首被告稱他沒有目睹測試過程，「華御結」其後表示：「啲煙花唔係好大娛樂效果。」首被告在庭上觀看試爆片段時指，片中戴口罩的黑衣人是「華御結」，又指「華」當時穿著他借出的風褸，又稱不知道拍片人是誰。

保留另一片為認威

另一條試爆片，何稱由女示威者Rachel發送給他，他為了日後向其他示威者「認吓威、show off吓」而保留了影片。

在地鐵車廂遭警員截停制服

何憶述被捕3月7日晚上被捕的情形，他當時在一卡港鐵車廂內被警員截停及制服，警員未有解釋截查原因，亦沒有宣布拘捕，何遂問：「係咪逃票查票嗰啲拉我？」一名曾作供的監視警員回答：「咁小事就唔會咁樣拉你啦。」何其後被帶到青衣站一間房內，有警員取去何的3部手機，何的隨身背囊和腰包的物品被平鋪放在枱上。

警員曾稱一陣有排同你玩

首被告指，警署警長林偉亮見狀說：「吓，得呢啲嘢咋。」何回應：「你想有啲咩啊？」何之後被帶到青衣警署，上警車前有警員稱：「玩炸彈吖嘛，一陣有排慢慢同你玩。」何問：「咩炸彈呀？咩事呀？」警員說：「返去警署先講啦。」

指警方拘捕時並無作出警誡

控方案情指首被告在警誡下曾說：「阿sir，啲炸彈係家俊整嘅，我淨係知佢哋成班人對政府不滿，我點知佢哋真係放炸彈㗎啫，呢3單嘢真係唔關我事嘅，我淨係借咗大角咀個地方畀佢哋用咋嘛。」首被告稱當時的警員既無宣布拘捕，亦無警誡他。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC 186/2022