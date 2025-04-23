8男女涉放炸彈　訊息稱「玩蛋糕」　首被告稱是師弟扮自己發言

8男女涉在明愛醫院及港鐵車廂等放炸彈案，首被告何卓為今(23日)在高等法院第10天自辯。就控方案情指，各被告計劃於2020年3月8日，在將軍澳引爆20公斤炸彈。而在涉案的Telegram群組中，其中一名帳戶「William Wallace」在訊息稱：「下次八號晚上將軍澳祭周同學」、「尋晚見完西瓜 佢問我哋婦女節個蛋糕玩幾大」和「我同西瓜想玩成盆花咁大」。首被告庭上指，是其中學師弟利用此帳戶，假裝首被告發言。惟師弟發訊息前，未有知會他，首被告指師弟的行為屬「爆肚」。他亦指，理解訊息中的「蛋糕」是煙霧彈。



首被告今作供時，講及Telegram群組「支持警方執法」的訊息對話。其中帳戶「夠鐘改名」(控方指為第三被告吳子樂)於2020年2月7日發訊息稱：「呢兩日放多單喺黨鐵 放先出聲明好 定係出左先放」，帳戶「pussy」（控方指為第四被告張家俊）回應：「炸咗先出 俾人感覺一步步進逼」，首被告回應「+1」。首被告庭上解釋，其回覆表示附和，但只是「好hea」的回應」。

「夠鐘改名」及後稱：「用返上次羅湖做法？一煙一爆？」。首被告庭上稱，當時已頗為確定羅湖爆炸事件和此群組的人有關。

首被告何卓為指，涉案時頗為確定羅湖爆炸事件和TG群組「支持警方執法」的人有關。(網上圖片)

帳戶「William Wallace」在TG群組發訊息 稱「手頭上兩個方案 一個中旅社一個就係將軍澳」

首被告早前供稱，當時想淡出「社運圈」，因此由另一示威者、其中學師弟「阿蛋」，以帳戶「William Wallace」在TG群組假扮是首被告發言。於2020年2月月8日，「William Wallace」被加入群組「支持警方執法」，首被告並把自己的帳戶「五飛」退出群組。「William Wallace」於同年2月9和10日發訊息：「下次八號晚上將軍澳祭周同學」和「手頭上兩個方案 一個中旅社一個就係將軍澳」等。首被告庭上指，「阿蛋」發訊息前，未有通知他，認為其行為屬「爆肚」。

辯方繼而問及，TG群組「烘焙同好會」的訊息對話。帳戶「William Wallace」於2月26日發訊息稱：「尋晚見完西瓜 佢問我哋婦女節個蛋糕玩幾大 另外搬上10樓後我都會買部3D printer 幫輕下佢嘅工作」和「我同西瓜想玩成盆花咁大」。首被告庭上指，事前指亦不知道「阿蛋」會發該些訊息，他亦不知道「西瓜」是什麼人。就訊息中的「蛋糕」，首被告指他理解為煙霧彈。

而根據控方案情，各被告計劃於同年3月8日，在將軍澳尚德停車場引爆20公斤炸彈。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲、浸大四年級生）及周皓文（28歲、測量員），首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

案件編號：HCCC186/2022