未付賠償被申請破產　張健華指將就民事案上訴　破產案押後再訊

康橋之家前院長張健華被指性侵智障女院友，去年在區域法院被下令須賠償女事主83.6萬元，惟他一直未付款，遭女事主的家人申請破產，案件今（29日）在高等法院聆案官席前處理。張庭上批評，區院民事案的法官用「相信」二字判案，漠視證據，誓言將上訴到底，另表示已存入反對破產誓章。聆案官林澤銘指，即使張繼續就該案上訴，亦須支付賠償金。聆案官把破產案押後至5月12日，在專責處理破產的法官席前再訊。



呈請人為涉案女院友，她由母親代為入稟，向張健華提出破產呈請。

張被指在康橋之家任院長時，性侵一名中度智障女院友，原被控非禮罪，惟該女院友因無法出庭作供，張獲撤控。女院友的母親後來提出民事索償，區域法院2024年3月裁定女院友勝訴，張及營辦「康橋之家」的康橋護理服務公司，需向女院友一方賠償約119萬，張需付七成即約83.6萬元。

而張早前申請上訴及暫緩執行判決，同被法官黃若鋒駁回，並下令張支付原告方訟費。

案件編號：HCB 9109/2024