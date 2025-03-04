張健華未付賠償金被申請破產　張指律師「蝦我」 案押後至4.29

康橋之家前院長張健華被指性侵智障女院友，去年在區域法院被下令須賠償女事主83.6萬元，惟他一直未付款，遭女事主的家人申請破產，案件今(4日)在高院聆訊，呈請人要求法庭頒令，張卻稱因他甚麼都不懂，又指律師「蝦我」，現在要親自應訊，聆案官准案押後至4月29日再訊。



呈請人為涉案女院友，她由母親代為入稟，向張健華提出破產呈請。

張健華稱他甚麼都不懂，又指律師「蝦我」。(陳蓉攝)

張稱會就區院案上訴到底

呈請方的代表表示，張沒有就破產呈請存入反對誓章，要求法庭即頒令張破產，張稱他因為不懂才沒有做，又因他不懂指：「律師蝦我。」張又透露必然會就區域法院的判決上訴到底。

張獲撤非禮罪但需賠約83.6萬

張被指在康橋之家任院長時，性侵一名中度智障女院友，原被控非禮罪，惟該女院友因無法出庭作供，張獲撤控。女院友的母親後來提出民事索償，區域法院2024年3月裁定女院友勝訴，張及營辦「康橋之家」的康橋護理服務公司，需向女院友一方賠償約119萬，張需付七成即約83.6萬元。

案件編號：HCB 9109/2024