五一黃金周｜九巴加班次　往落馬洲B1線3分鐘一班　旅客日票$27.5

【五一黃金周／五一／內地旅客／北上旅遊／自由行／入境處】內地五一黃金周將至，香港亦有兩天公眾假期，入境處預計5月1日至5日出入境人次共約571萬。九巴加密口岸路線的班次，其中來往元朗、天水圍及落馬洲站的B1線最密3分鐘一班。旅客透過內地支付寶平台，可以半價27.5元購買原價55元的旅客日票，24小時內無限任搭九巴、龍運及皇巴士。



近期西貢萬宜水庫及麥理浩徑成內地遊熱點，九巴五條來往北潭涌或黃石碼頭的路線，5月1至5日都行駛，其中來往沙田市中心的路線最密15分鐘一班。



五一黃金周期間，B1路線最密3分鐘一班。（九巴提供圖片）

來往港珠澳大橋口岸及機場的多條路線亦會加強服務。（九巴提供圖片）

口岸路線加密 B1線可達3分鐘一班

九巴、龍運及皇巴士表示已準備就緒，加強口岸服務。其中，來往新田皇巴站，元朗形點，元朗大馬路，天水圍及落馬洲站（福田口岸）的B1線，最密3分鐘一班。

來往北潭涌、黃石碼頭5路線一連五日行駛

為方便旅客前往北潭涌及萬宜水庫東壩郊遊，九巴5條相關路線5月1至5日，一連5天行走。內地旅客可乘鐵路由羅湖站或落馬洲站到沙田站，前往沙田市中心巴士站乘坐路線289R線，直達北潭涌，最密15分鐘一班。

路線33R連接北潭涌與新界西，使用八達通或電子支付系統的乘客，可於北潭涌轉乘路線94、96R或289R前往北潭凹及黃石碼頭，次程可享免費轉乘優惠。（九巴提供圖片）

九巴五條來往北潭涌的路線5月1至5日皆行駛。（九巴圖片）

經支付寶購買旅客日票享半價$27.5

即日起至5月5日期間，旅客在內地支付寶「好賞買商店平台」，可以半價購買原價港幣$55的旅客日票。旅客啟動日票後24小時內，可無限次乘坐九巴、龍運及皇巴士，購買次數不限。

旅客亦可無限任搭HK1路線，由尖沙咀天星碼頭出發，途經西九文化區、彌敦道、旺角波鞋街、女人街、深水埗鴨寮街、黃大仙廟、志蓮淨苑、九龍城等景點，隨上隨落。