五一黃金周．交通｜高峰期金巴少於1分鐘一班　皇巴每兩分鐘開出

【五一黃金周／五一／內地旅客／北上旅遊／自由行／入境處】入境處預計5月1日至5日出有490萬人次經各陸路口岸出入境，運輸署則估計5月1、3、5日有較多人來往香港、內地及澳門。經政府協調後，港珠澳大橋金巴班次增加至最高峰時少於1分鐘一班，落馬洲—皇崗的皇巴最密約兩分鐘一班。其餘巴士公司及港鐵亦會加強服務。



運輸署預計等候時間或會較長，旅客應考慮於非繁忙時間出行，在候車期間應遵守秩序，並遵從警員及營辦商職員的指示。



入境處預計5月1日至5日出入境人次共約571萬，當中490萬經各陸路口岸出入境。（資料圖片）

入境處預計5月1日至5日出入境人次共約571萬，當中490萬經各陸路口岸出入境。（資料圖片）

五一黃金周期間，金巴最高峰時少於一分鐘一班。（資料圖片/歐陽德浩攝）

5月1、3、5日為來往香港、內地及澳門高峰

政務司司長陳國基領導的節慶安排跨部門工作小組表示，運輸署預計勞動節及佛誕假期期間，有大量市民、車輛及內地旅客經各陸路管制站往來內地及澳門，尤其是5月1、3及5日。運輸署呼籲市民和旅客及早規劃行程，預留充裕交通時間。

運輸署已協調多個公共運輸服務承辦商加強服務，金巴最高峰時少於1分鐘一班，皇巴最密約兩分鐘一班。連接各口岸的B線班次亦會加密班次，較一般周末或周日多，港鐵則會加強東鐵線服務。運輸署預計公共運輸服務包括金巴的等候時間或會較長，旅客應考慮於非繁忙時間出行，跨境巴士的乘客亦應提早預訂車票。

五一黃金周期間，B1路線最密3分鐘一班。（九巴提供圖片）

可網上查閱大橋交通情況

市民和旅客可透過運輸署流動應用程式「香港出行易」、港珠澳大橋珠海口岸網站等，查閱港珠澳大橋交通情況，運輸署緊急事故交通協調中心會透過應用程式發放全港最新交通資訊。