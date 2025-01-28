流感｜3男童確診甲型流感　一人併發嚴重肺炎　一人染甲類鏈球菌

衞生署衞生防護中心今日（28日）公布再接獲兩宗男童感染甲型流感的嚴重個案，均未接種季節性流感疫苗，他們在兒童深切治療部留醫，一人臨床診斷為甲型流感併發休克，另一人臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎及休克；中心又接獲一宗兒童同時感染甲型流感和甲類鏈球菌的嚴重個案，併發敗血症。



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健康良好6歲男童甲型流感併發休克

首宗個案涉及一名6歲男童，過往健康良好。他由1月26日開始發燒，昨日到仁安醫院求醫，其後被轉送威爾斯親王醫院，目前仍在該醫院的兒童深切治療部留醫。男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。他的家居接觸者沒有出現上呼吸道病徵，就讀的學校近日亦沒有出現流感爆發的情況。

有長期病患12歲男童發嚴重肺炎及休克 同校7人出現上呼吸道病徵

第二宗個案涉及一名12歲男童，有長期病患。他昨日開始發燒及咳嗽，今日入住屯門醫院，獲安排在兒童深切治療部留醫。男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎及休克。他住在學校宿舍，同校近日另有七人出現上呼吸道病徵。中心已派員到該校視察，並向校方提供衞生建議。

兩男童無打季節性流感疫苗

中心發言人表示，兩名男童在潛伏期內均沒有外遊，而他們本年度均沒有接種季節性流感疫苗，中心再次呼籲家長應盡快帶子女接種季節性流感疫苗。

健康良好8歲男童中甲流及甲類鏈球菌併發敗血症

中心又表示，一名過往健康良好的8歲男童自1月23日開始發燒，昨日開始咳嗽和呼吸急促，同日入住瑪嘉烈醫院，目前仍在兒童深切治療部留醫。男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，血液樣本對甲類鏈球菌呈陽性反應。臨床診斷為同時感染甲型流感和甲類鏈球菌，併發敗血症。

8歲男童在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫。他同時感染甲型流感和甲類鏈球菌，併發敗血症。（黃學潤攝）

流感季節本月開始 累計8宗兒童嚴重個案

衞生署發言人表示，自本流感季節於1月初開始以來，中心累計（連同上述三名兒童）已接獲八宗兒童感染流感病毒的嚴重個案，當中六宗未有接種疫苗。署方重申，根據科學實證，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，同時可大大減少因感染季節性流感而入院留醫和死亡的風險，呼籲所有年滿六個月或以上人士（除有已知禁忌症外），若仍未接種季節性流感疫苗，應立刻行動，尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及出現併發症的人士。

甲類鏈球菌對長者及幼童有較高風險

發言人表示，甲類鏈球菌感染由一種存活於咽喉和皮膚表面的細菌（化膿性鏈球菌）引起，該細菌可透過飛沫及接觸傳播。甲類鏈球菌感染可引起輕微的疾病，例如咽喉炎、膿皰瘡和猩紅熱，以至侵入性甲類鏈球菌疾病如壞死性筋膜炎和鏈球菌中毒性休克綜合症。任何人士均有機會感染侵入性甲類鏈球菌疾病，但長者及幼童、患有長期病患（如糖尿病）或免疫力低的人士可能有較高風險。

此外，皮膚有破損或近期曾受病毒感染（例如水痘、流感）的人士，患上侵入性甲類鏈球菌疾病的風險亦較高。另一方面，抗生素能有效醫治甲類鏈球菌感染，而盡早治療有助加快紓緩病徵及預防併發症。