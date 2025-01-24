12歲女童染乙型流感及甲類鏈球菌　併發肺炎、呼吸衰竭　情況危殆

衞生防護中心今日（24日）公布一名過往健康良好的12歲女童上周五（17日）開始發燒、流鼻水及咳嗽，三度到私家醫生求醫，至本周三（22日）她因氣促到伊利沙伯醫院急症室求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療，翌日（23日）被轉送香港兒童醫院兒童深切治療部。

女童的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對乙型流感病毒呈陽性反應，而血液樣本經化驗後證實對甲類鏈球菌呈陽性反應。臨床診斷為同時感染乙型流感和甲類鏈球菌併發肺炎、呼吸衰竭及敗血性休克，目前仍然留醫，情況危殆。



衞生防護中心今日（24日）公布一名過往健康良好的12歲女童，臨床診斷為同時感染乙型流感和甲類鏈球菌併發肺炎、呼吸衰竭及敗血性休克，目前仍然留醫香港兒童醫院，情況危殆。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心發言人提醒市民，香港已進入流感季節，流感的活躍程度攀升，其他呼吸道傳染病的活躍程度亦可能會上升。為保障自己和家人健康，除了接種流感疫苗外，亦必須保持良好個人和環境衞生，並應採取以下措施，以預防感染流感或其他呼吸道疾病：

• 病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；



• 高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；



• 避免觸摸眼睛、口和鼻；



• 雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；



• 當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；



• 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；



• 保持室內空氣流通；

