大熊貓安安可可｜在港首個繁殖季初接觸　男方不近美色只專心食竹

【大熊貓之旅／大熊貓BB／海洋公園／家姐細佬】中央政府去年9月贈港的大熊貓安安和可可，剛剛渡過在海洋公園的首個繁殖季節。動物護理團隊安排牠們在後勤相連的房間，分別隔著閘門接觸6次。不過安安初步觀察可可後，表現「不近美色」，只專心食竹，因此園方根據安安的反應及興趣度，今年沒有安排牠們嘗試自然交配。



而可可在上周達到發情的高峰期，行為包括抬尾、向後走動及頻繁鳴叫，護理員將幫助牠在發情期後恢復食慾。至於下個繁殖季節會否安排交配，則有待觀察和評估牠們的行為。



安安剛剛渡過在香港的首個繁殖季節。（海洋公園圖片）

可可剛剛渡過在香港的首個繁殖季節。（海洋公園圖片）

安排安安可可在首個繁殖季隔着閘門初接觸

現年5歲的大熊貓安安和可可，相等於人類剛好成年的18歲。牠們在香港的首個繁殖季節，海洋公園安排牠們在後勤相連的房間，隔著閘門初次接觸。

海洋公園形容是「保護式互動體驗」，讓兩隻大熊貓可透過氣味、聲音及視覺互相認識，幫助牠們漸漸建立舒適感和建立聯繫。

海洋公園為安安及可可安排保護式接觸，不過安安（背向鏡頭）只專注進食。（海洋公園圖片）

海洋公園為安安及可可安排保護式接觸，不過安安只專注進食。（海洋公園圖片）

按安安反應及興趣度 今年沒安排與可可交配

海洋公園透露，過去已為安安和可可安排6次保護式接觸，讓牠們在輕鬆的氣氛下「見面」。其中可可的表現好奇，不時向對面空間張望及嗅探，探索安安的氣味。不過安安初步觀察新朋友後，只專注進食，繼續展現牠的「為食」本色。

根據圖片顯示，安安只在專心咬竹，無視可可捉緊欄杆，投射出熾熱的眼神。海洋公園指，兩隻大熊貓表現穩定，根據按照安安的反應及興趣度，今年沒有安排牠們嘗試自然交配。

動物護理團隊會繼續監察可可的行為，幫助牠在發情期後恢復食慾。（海洋公園圖片）

可可在上周曾有典型發情高峰行為，包括抬尾、向後走動及頻繁鳴叫。（海洋公園圖片）

可可上周發情高峰期 行為包括頻繁鳴叫等

海洋公園介紹指，雌性大熊貓一般會在每年2月至5月春季期間，出現24至72小時短暫的發情高峰期。可可除了在4月中出現氣味標記、躁動不安和食慾下降等發情期徵狀外，牠在上周達到典型發情高峰期，行為包括抬尾、向後走動及頻繁鳴叫。

由於牠們在香港的時間尚短，園方計劃在未來一至兩個繁殖季節，繼續通過類似的見面方式，讓牠們適應對方，逐步增進彼此的興趣。護理員將密切觀察和評估牠們在下個繁殖季節的行為，再進一步決定安排。

安安自2024年9月抵港以來，體重增加8公斤至138公斤。（海洋公園圖片）

安安自2024年9月抵港以來，體重增加8公斤至138公斤。（海洋公園圖片）

團隊將幫助可可在發情期後恢復食慾

海洋公園指，安安自2024年9月抵港以來，體重增加8公斤至138公斤，顯示牠的健康狀況良好。至於可可的體重保持在穩定的健康水平，約100公斤。園方動物護理團隊會繼續監察可可的行為，幫助牠在發情期後恢復食慾。

盈盈專注照顧家姐細佬 不安排與樂樂交配

其他大熊貓方面，由於盈盈正專注照顧一對大熊貓BB，預計今年不會進入發情期，因此今個繁殖季節不會安排牠與樂樂交配。