大熊貓BB｜展館開放時間下周一起縮短90分鐘　園方︰配合護理需要

【大熊貓之旅／大熊貓BB／海洋公園／家姐細佬】海洋公園今日（26日）公布，兩隻大熊貓龍鳳胎BB「家姐」及「細佬」所在的「大熊貓之旅」展館，下周一起（28日）將調整開放時間，將縮短1.5小時，改為上午10時至下午3時，以配合動物護理需要及公園活動，直至另行通知。



另外今日是世界獸醫日，海洋公園表示有定期為大熊貓抽血，可幫助了解牠們的荷爾蒙變化，對監測動物的健康非常重要。母親盈盈早前在完成護理訓練後，便獲得她最愛的竹筍作為獎勵。



海洋公園公布，「大熊貓之旅」的開放時間改為上午10時至下午3時，直至另行通知。（網上截圖）

大熊貓之旅的開放時間將縮短1.5小時。（資料圖片／廖雁雄攝）

大熊貓之旅改上午10時至下午3時開放

海洋公園今日在官網公布，由下周一起，「大熊貓之旅」的開放時間改為上午10時至下午3時，即縮短1.5小時，以配合動物護理需要及公園活動（4月28日至4月30日），直至另行通知。另外4月29日的開放時間再延遲半小時，即是上午10時半至下午3時。

《香港01》正查詢動物護理需要及公園活動的詳情。

盈盈需要定期抽血檢測荷爾蒙變化。(海洋公園提供圖片）

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此外，今日是世界獸醫日，海洋公園在社交媒體講解母親盈盈抽血的過程。奶媽Mandy介紹指，首先盈盈需要自願進入訓練籠內配合護理工作，其後按奶媽的指示放好左手，再剃毛及消毒以便抽血。

定期抽血可幫助了解大熊貓的荷爾蒙變化

大熊貓龍鳳胎BB的「奶媽」Mandy解釋，定期抽血可幫助了解大熊貓的荷爾蒙變化，對監測動物的健康非常重要。而盈盈在完成護理訓練後，可獲得她最愛的竹筍作為獎勵。「盈盈媽媽好乖，好配合獸醫同奶媽做日常護理訓練，簡直係一個模範生。」