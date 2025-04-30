18年照顧三代大熊貓　護理員憶家姐細佬餵奶扭計　盈盈生B後大食

【大熊貓之旅／大熊貓BB／海洋公園／家姐細佬】港產大熊貓家姐和細佬去年8月出生後，舉手投足掀動人心，二人健康成長的背後，護理團隊功不可沒。海洋公園動物及保育部館長胡綺琪入行18年，照顧過第一批來港大熊貓安安佳佳，又見證盈盈樂樂為人父母，誕下一對龍鳳，胡綺琪視自己如「曾祖母」，見證一個家庭的誕生，「感覺好圓滿，好似睇住一對仔女生咗仔女咁。」



護理團隊雖然經驗有素，惟她坦言，護理員也是首次照顧初生大熊貓，過程充滿挑戰，舉例餵奶後抹嘴時牠們會鬧彆扭、上月兩姐弟玩鬧期間更誤傷家姐眼睛。回望成為護理員的歲月，她說最大滿足感是曾親手照料老中青的大熊貓，寄望兩姐弟「聽聽話話」，盡快學懂各項護理和訓練。



大熊貓龍鳳家姐及細佬已經八個多月大。（陳葦慈攝）

大熊貓龍鳳家姐及細佬已經八個多月大。（陳葦慈攝）

大熊貓龍鳳家姐及細佬已經八個多月大。（陳葦慈攝）

入行18年談照顧秘訣：要有耐性建立關係

入行18年的動物及保育部館長胡綺琪說，一直很喜歡動物，畢業後加入海洋公園，入職前原以為會當海豚護理員，及後獲安排參與大熊貓護理工作，她形容十分幸運，機會難得。

「初時係接觸安安佳佳......盈盈樂樂都係得一歲幾、未夠兩歲。」她形容盈盈較活躍，常對新事物感到好奇；樂樂則較為溫文。透過日常護理和訓練時互動，她漸漸學會與大熊貓們建立關係，「因為佢哋唔識講嘢，我哋要花時間同有耐性，餵佢食嘢、清潔房間，其實咁佢就會知道，靠聞氣味或者聽到把聲，慢慢建立關係。」

一對大熊貓龍鳳現時與媽媽盈盈同住。（陳葦慈攝）

一對大熊貓龍鳳現時與媽媽盈盈同住。（陳葦慈攝）

睹盈盈樂樂成長再誕下龍鳳胎 「好似睇住一對仔女生咗仔女」

一晃眼過了十八年，胡綺琪笑言大熊貓就像家人，是「寓工作於興趣」。去年8月盈盈樂樂當上父母，誕下一對龍鳳胎，她更有如當上「曾祖母」，見證一個家庭繁衍後代：「一路由佢哋細細個到長大，到而家做咗爸爸媽媽，再生埋BB，我又睇住佢哋啲BB長大，感覺好圓滿，好似睇住一對仔女生咗仔女咁。」

一對大熊貓龍鳳胎「家姐」和「細佬」，由掌心般大、只得百多克的粉紅色肉團，到現時已經19公斤、掛有「黑眼圏」和穿起「黑色小背心」。牠們成長速度太快，胡綺琪笑言「好似再唔抱，遟啲就抱唔住啦！」

第一次見到佢開眼、見佢出牙、見佢識企起身、然後開始學行，全部都好似爸爸媽媽照顧小朋友咁，好興奮，甚至連佢屙到屎都特別開心！ 胡綺琪

海洋公園動物及保育部館長胡綺琪入行18年，她最初被安排照顧大熊貓安安佳佳，而當時盈盈樂樂也只有一歲多。（陳葦慈攝）

海洋公園動物及保育部館長胡綺琪入行18年，她最初被安排照顧大熊貓安安佳佳，而當時盈盈樂樂也只有一歲多。（陳葦慈攝）

海洋公園動物及保育部館長胡綺琪入行18年，她最初被安排照顧大熊貓安安佳佳，而當時盈盈樂樂也只有一歲多。（陳葦慈攝）

首照顧初生大熊貓倍添挑戰 憶細佬抹嘴鬧彆扭

雖然她和其他護理員有照顧大熊貓的經驗，惟今次是香港首次有港產大熊貓，也是護理員首次照顧初生大熊貓，倍添挑戰。胡綺琪憶述，護理員為牠們餵奶後抹嘴，細佬經常咬着毛巾不放；家姐雖然同樣會鬧彆扭，但只會發出叫聲。

她又指兩姐弟同樣活潑，今年3月家姐眼睛出現紅腫，經獸醫檢查後證實為第三眼皮結膜受傷，估計是兩姐弟玩鬧期間誤傷及眼睛。她說獸醫確定家姐的眼球無礙，傷口將會自然癒合。她說細佬會較挑皮；家姐在部份情況下則稍為乖巧。

盈盈比生育前吃得更多

一對大熊貓的誕生，讓盈盈成為全球最年長的初產大熊貓，這次亦是海洋公園的護理員們首次照顧初產大熊貓。胡綺琪憶述牠生育後初期情況令人擔憂，常常感到疲累，當時護理員24小時輪候陪伴牠，亦會「逐塊逐塊」餵飼及讓牠喝水，「佢變得好依賴我哋，因為未生小朋友之前佢就比較公主，鐘意先過嚟......我哋個段時間個連繫高咗好多。」經護理員悉心照顧後，她透露現在盈盈比生育前吃得更多。

寄望家姐和細佬「聽聽話話」適應護理訓練

不少人或會好奇，在展館的開放時間以外，大熊貓到底在做甚麼？胡綺琪解釋，牠們的行為並無太大差異，主要是睡覺和吃竹，而大熊貓平均每日睡10至14小時。護理員亦會為牠們清潔居所、做護理訓練等，令牠們能夠在放鬆心情下接受量血壓等護理，以免每次檢查都要捉緊牠們或打麻醉針。她寄望家姐和細佬「聽聽話話」，盡快學懂各項護理和訓練。

胡綺琪說現時一對龍鳳胎與媽媽盈盈同住，主要飲用母乳和人工配方奶，現時正逐漸學習食竹。她續指，現時護理員仍然可與龍鳳胎自由接觸、抱起牠們，不過當大熊貓達2至3歲，體型愈來愈大，基於安全考下便無法自由接觸，需透過鐵籠區隔才能做訓練和護理。