大熊貓龍鳳胎｜家姐細佬後援會即日成立　會費$880搶先購熊貓精品

【大熊貓／大熊貓BB／海洋公園／家姐細佬後援會】海洋公園為港產大熊貓BB龍鳳胎成立「家姐細佬後援會」，並在周五（18日）舉行成立典禮。目前細佬的體重已增至18.5公斤，家姐增至17.7公斤。飼養員Mandy透露，兩姐弟已「大個仔大個女」，不再像過往般需要從旁協助爬樹。



後援會會費為880元，會員可優先預約大熊貓活動和工作坊、搶先入手大熊貓精品等。園方將於5月份安排大熊貓護理員，帶領「奶爸奶媽獨家團」，分享兩姐弟生活日常。



目前細佬的體重已增至18.5公斤，家姐則增至17.7公斤。（網頁圖片）

海洋公園為大熊貓BB家姐及細佬成立後援會。（網頁圖片）

海洋公園為大熊貓BB家姐及細佬成立後援會，本周五舉行典禮期間。

細佬現重18.5公斤 家姐重17.7公斤 飼養員︰已大個仔大個女

場內播放龍鳳胎最新的磅重片段，原來細佬的體重已增至18.5公斤，家姐則增至17.7公斤。飼養員Mandy透露，龍鳳胎的體重不時浮動，徘徊在18公斤，又指牠們已「大個仔大個女」，毋須飼養員幫助太多，不再像過往需要從旁協助爬樹

飼養員Mandy透露，龍鳳胎的體重不時浮動，徘徊在18公斤，又指牠們已「大個仔大個女」，毋須飼養員幫助太多，不再像過往需要從旁協助爬樹。

對於近期市民發現大熊貓盈盈經常在樹上推下兩姐弟。她解釋是大熊貓的成長過程，大熊貓母親會訓練兒女，學習從樹上墮落不會受傷。

目前細佬的體重已增至18.5公斤，家姐則增至17.7公斤。（網頁圖片）

海洋公布公布，後援會會員費為880元，福利包括優先預約大熊貓活動和工作坊、搶先入手大熊貓精品、參加大抽獎贏取「契爸契媽」專屬活動名額等，與更多名人嘉賓共同見證兩姐弟各個成長階段。

5月「奶爸奶媽獨家團」分享兩姐弟生活日常

例如海洋公園將於5月份安排大熊貓護理員，帶領「奶爸奶媽獨家團」，分享兩姐弟生活日常，未來會繼續推出會員專屬福利。