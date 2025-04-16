盈盈喪父　大熊貓「蘆蘆」月初腸穿孔離世　世一「多仔公」育56胎

中國大熊貓保育研究中心指，雄性大熊貓「蘆蘆」本月4日因腸穿孔導致腹腔感染，最終引發腎、肺等多器官功能衰竭，搶救無效死亡，終年26歲，相等於人類78歲。



翻查資料，「蘆蘆」是海洋公園大熊貓「盈盈」的父親，即一對港產龍鳳胎的外祖父。「蘆蘆」有「情聖」稱號，是世上繁殖最多子女的雄性大熊貓，共有24個「老婆」、56名子女，旅韓大熊貓「愛寶」（大熊貓「福寶」之母親）亦是其中之一。



雄性大熊貓「蘆蘆」本月4日因腸穿孔導致腹腔感染，最終引發腎、肺等多器官功能衰竭，搶救無效死亡。（熊貓頻道iPanda Facebook）

雄性大熊貓「蘆蘆」本月4日因腸穿孔導致腹腔感染，最終引發腎、肺等多器官功能衰竭，搶救無效死亡。（網上圖片）

腸穿孔併發大量腹水與廣泛腸壞死 多器官功能衰竭死亡

中國大熊貓保育研究中心昨日（15日）公布，雄性大熊貓「蘆蘆」4月4日因病搶救無效死亡。

研究中心指，「蘆蘆」離世前，出現精神、食慾不佳狀況，大熊貓中心多次聯合知名醫院專家為其製定醫療方案，並採取多種治療措施，但未能成功延長其性命。 4月4日早上11時15分，「蘆蘆」因腸穿孔併發大量腹水與廣泛腸壞死，導致瀰漫性腹腔感染，最終引發腎、肺等多器官功能衰竭死亡。

雄性大熊貓「蘆蘆」本月4日因腸穿孔導致腹腔感染，最終引發腎、肺等多器官功能衰竭，搶救無效死亡。（熊貓頻道iPanda Facebook）

雄性大熊貓「蘆蘆」本月4日因腸穿孔導致腹腔感染，最終引發腎、肺等多器官功能衰竭，搶救無效死亡。（熊貓頻道iPanda Facebook）

腸穿孔常見於老年大熊貓 忍痛程度高很難及早發現 致死亡率高

中心指，腸穿孔是一種腸道壁破裂的急性病症，腸內容物滲漏至腹腔，進而可能導致腹膜炎、感染性休克等嚴重併發症。此類病症通常由潰瘍、發炎、阻塞或外傷等因素引起，在老年大熊貓以及患有慢性疾病的大熊貓中易發生。

中心又指，大熊貓有較強的耐受能力，忍痛程度高於多數哺乳動物，因而疼痛行為表徵有極強隱匿性。尤其是在發病初期，很難透過常規行為觀察識別腸穿孔，通常只有在病情進一步惡化，如引發嚴重的腹膜炎之後，才會被懷疑和發現，令治療難度增加，死亡率也高。

「蘆蘆」原為野生大熊貓 2003年起專注「播種」

翻查資料，「蘆蘆」於1999年10月在雅安市蘆山縣野外被發現，名字取自其出生地蘆山。他被救後2日，隨即被送到研究中心的核桃坪野化訓練基地。2003年起，「蘆蘆」多次「搬家」，一直往返核桃坪與雅安碧峰峽基地，被安排與其他䧳性大熊貓繁殖。2017年，他最後一次搬家到臥龍神樹坪基地，於該處居住之今。

大熊貓「福寶」是「蘆蘆」的外孫女。(網上圖片)

「蘆蘆」有24個「老婆」 誕下29隻雌性、27隻雄性大熊貓

由於擁有來自野外稀有血統，「蘆蘆」多次被安排配種，令它成為世上繁殖最多子女的熊貓「多仔公」。它一生共有24個「老婆」、56個子女，其中29隻為雌性，27隻為雄性，較為著名的包括旅韓的「愛寶」，即「福寶」的母親，因此牠是「福寶」的外公。

「盈盈」以及一對龍鳳胎都是「蘆蘆」的後代。（資料圖片／黃浩謙攝）

「盈盈」以及一對龍鳳胎都是「蘆蘆」的後代。（資料圖片／黃浩謙攝）

「盈盈」以及一對龍鳳胎都是「蘆蘆」的後代。

另一個「蘆蘆」為港人熟悉的子女，是現居於海洋公園的「盈盈」，由「蘆蘆」和「茜茜」在2005年時所誕下。由於「盈盈」是於去年8月15日誕下一對龍鳳胎，意味「蘆蘆」與「盈盈」及龍鳳胎三代同堂的日數，永遠定格在233日。