有黑點3個月內錄得逾2千次非法棄置垃圾　審計署批未納食環署報告

新一份《審計報告》揭示，食環署打擊亂拋垃圾有改善空間。審計署指，在3個食環署分區內，有39個地點的網絡攝錄機偵測到有人非法棄置垃圾，但未有納入食環署的「情況報告」中。當中有8個地點在3個月內錄得超過500次非法棄置垃圾，最嚴重的一個更有2,411次。即使有黑點納入報告達1.5年至7.3年，但部份黑點並沒有網絡攝錄機。



新一份《審計報告》揭示，食環署打擊亂拋垃圾有改善空間。（資料圖片／蕭博禧攝）

食環署設有「情況報告」記錄亂拋垃圾黑點

根據食環署指引，有亂拋垃圾情況的地點和應對的行動，應妥為記錄於「專責執法小隊處理亂拋垃圾活動地點的情況報告」中。納入報告的準則包括在過去3個月或據報經常有亂拋垃圾情況，或者有非法傾卸廢物。

食環署指引列明可以從網絡攝錄機的錄像，各個分區可分析非法行為發生的時間和模式，制訂更有效的執法行動，並對車輛的登記車主或相關違例者提出檢控。

新一份《審計報告》揭示，食環署打擊亂拋垃圾，有改善空間。（資料圖片／蕭博禧攝）

有黑點未納報告 3個月內錄2千次非法棄置垃圾

審計署到訪東區、深水埗區和元朗區3個分區環境衞生辦事處，審查去年10月的情況報告，包括地址、被納入報告的原因和日期、過去3個月突擊行動次數以及行動結果。

3個分區同期有49個地點經網絡攝錄機偵測到有非法棄置垃圾情況，當中8成、即39個地點未納入情況報告。當中有8個地點，在該3個月內錄得非法棄置垃圾平均達1,170次，涉及1,433件垃圾。最嚴重一個地點更有2,411次非法棄置，有2,570件垃圾。

37個黑點存在已久 平均只突擊檢查6次

審計署又指有37個地點納入3個分區的情況報告已久，介乎1.5年至7.3年，平均每個地點僅有6次突擊行動，最少突擊檢查的一個地點僅得兩次。當中有62%的黑點，即23個沒有安裝網絡攝錄機和運作。

東區、深水埗區和元朗區三個分區，去年7至9月期間，共有49個地點經網絡攝錄機偵測到有非法棄置垃圾情況，但當中八成，即39個地點未被納入情況報告中。（資料圖片）

部份有CCTV的黑點從沒相關罰款或傳票

截至去年12月，3個分區在轄下141個地點安裝網絡攝錄機。在2022至2024年期間，食環署就這些地點發出定額罰款通知書或傳票平均44張，有7個地點從沒相關罰款或傳票。

食環署則表示，部分攝錄機是為了以相對低的經常開支達到持續的阻嚇作用；至於部份黑點沒有安排網絡攝錄機，署方指應按個別情況考慮每個個案，而要顯著改善衞生情況，不一定要調用所有執法工具。