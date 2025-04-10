無人駕駛｜機管局：無人車已行逾210萬公里 自動駕駛技術成熟
撰文：賴卓盈
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機管局機場運行執行總監姚兆聰今（10日）出席馬德里航空業界大型展覽及會議Passenger Terminal Expo時指，香港國際機場一直重視自動駕駛技術，目前機場內無人車總行車距離超過210萬公里，相當於環繞地球約54.6次，技術已經非常成熟。
姚兆聰：今年內擴展無人駕駛車輛至非禁區載客服務
姚兆聰指，目前機場內有70輛無人駕駛車輛運作，包括56架用作拖運行李的無人駕駛拖車、8架協助巡邏禁區邊界的無人駕駛巡邏車，以及6架接載員工往返停機坪的無人駕駛巴士。機管局未來將會繼續擴充無人駕駛車隊，將在今年內擴展至非禁區的載客服務，讓旅客亦能乘坐無人駕駛車輛。
自動駕駛運輸系統先連接機場與港珠澳大橋口岸
姚兆聰表示，機管局正全力建設全港首個公共自動駕駛運輸系統，日後可以接載旅客來往機場跟港珠澳大橋口岸，第二階段則會延伸到東涌市中心。
他又表示，機管局致力發展機場城市SKYTOPIA，希望香港國際機場不再單純只是旅客及貨物進出香港的運輸樞紐，而是集航空、旅遊、娛樂消閑等不同商業活動和功能的新地標，吸引更多市民及旅客到訪，推動香港經濟發展。
姚兆聰表示，機場城市有多個發展項目，包括提供逾500個遊艇泊位的機場海灣碼頭、亞洲國際博覽會二期發展、運動主題遊樂區、海岸度假村及豪華酒店等等。
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