無人駕駛｜機管局：無人車已行逾210萬公里　自動駕駛技術成熟

機管局機場運行執行總監姚兆聰今（10日）出席馬德里航空業界大型展覽及會議Passenger Terminal Expo時指，香港國際機場一直重視自動駕駛技術，目前機場內無人車總行車距離超過210萬公里，相當於環繞地球約54.6次，技術已經非常成熟。



機管局2024年12月26日介紹接駁航天城11 SKIES及港珠澳大橋香港口岸的新款無人駕駛巴士，新車首次亮相。（馬楚烽攝）

機管局2024年12月26日介紹接駁航天城11 SKIES及港珠澳大橋香港口岸的新款無人駕駛巴士，新車首次亮相。（馬楚烽攝）

機管局機場運行執行總監姚兆聰今出席馬德里航空業界大型展覽及會議。（機管局提供圖片）

姚兆聰：今年內擴展無人駕駛車輛至非禁區載客服務

姚兆聰指，目前機場內有70輛無人駕駛車輛運作，包括56架用作拖運行李的無人駕駛拖車、8架協助巡邏禁區邊界的無人駕駛巡邏車，以及6架接載員工往返停機坪的無人駕駛巴士。機管局未來將會繼續擴充無人駕駛車隊，將在今年內擴展至非禁區的載客服務，讓旅客亦能乘坐無人駕駛車輛。

機管局機場運行執行總監姚兆聰指，香港國際機場一直重視自動駕駛技術。（機管局提供圖片）

自動駕駛運輸系統先連接機場與港珠澳大橋口岸

姚兆聰表示，機管局正全力建設全港首個公共自動駕駛運輸系統，日後可以接載旅客來往機場跟港珠澳大橋口岸，第二階段則會延伸到東涌市中心。

他又表示，機管局致力發展機場城市SKYTOPIA，希望香港國際機場不再單純只是旅客及貨物進出香港的運輸樞紐，而是集航空、旅遊、娛樂消閑等不同商業活動和功能的新地標，吸引更多市民及旅客到訪，推動香港經濟發展。

機管局機場運行執行總監姚兆聰指機場城市有多個發展項目。（機管局提供圖片）

姚兆聰表示，機場城市有多個發展項目，包括提供逾500個遊艇泊位的機場海灣碼頭、亞洲國際博覽會二期發展、運動主題遊樂區、海岸度假村及豪華酒店等等。