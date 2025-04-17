新加坡直擊｜星上市公司有意投資機管局遊艇港灣　讚香港更有優勢

【新加坡直擊系列：星港遊艇旅遊之三】新加坡聖淘沙上星期舉行遊艇節及會議，超過200名業界人士交流，展出超過70艘遊艇。香港機管局高層到新加坡招商引資，介紹局方打算興建600個泊位的SKYTOPIA遊艇港灣計劃，項目造價1,000億元，其中700億元由私人公司出資興建及營運設施，初步有內地、印尼、中東及新加坡的公司表示有興趣投資。



新加坡上市公司SUTL Enterprise表明有意參與SKYTOPIA遊艇港灣計劃，其區域總經理薛永添指現時內地對超級遊艇需求急增，但香港因泊位不足難以受惠，認為SKYTOPIA有助「激活大灣區」。星港近年均銳意發展遊艇旅遊，薛永添坦言「其實香港我唔可以話係輸畀新加坡」，指香港泊位較新加坡多、附近島嶼景點多，香港發展遊艇旅遊比新加坡更有優勢。香港業界則認為政府計劃增加泊位，同時亦要簡化遊艇來港手續。



新加坡上市公司SUTL Enterprise Ltd 集團區域總經理兼碼頭負責人薛永添。（譚曉彤攝）

新加坡遊艇節展出一艘57米長的超級遊艇，由新加坡一個家族擁有。（譚曉彤攝）

新加坡遊艇節展出一艘57米長的超級遊艇，由新加坡一個家族擁有。（譚曉彤攝）

新加坡上市公司早前派人到香港洽談

聖淘沙灣ONE°15遊艇碼頭營辦商4月8至9日舉行東南亞遊艇大會，機管局商務執行總監陳正思出席，講解機管局打算在機場城市SKYTOPIA項目，興建600個泊位的遊艇港灣。整個SKYTOPIA涉及1,000億元投資，當中7成由私人公司出資興建及營運。

星公司：香港缺泊位成發展最大限制

ONE°15遊艇碼頭營辦商、新加坡上市公司SUTL Enterprise Ltd有意投標，早前派人到香港洽談。區域總經理兼碼頭負責人薛永添表示，現時中國內地對私人訂製超級遊艇需求急增。最大限制是香港缺乏足夠泊位，如果有足夠泊位，遊艇便能經新加坡抵達香港再到中國內地，有助「激活」大灣區市場。

點解暫時冇呢啲船上去（香港和內地），係因為設施唔足夠…… 一艘90米嘅船去到香港，都只能「On Anchor」（下錨）泊喺岸邊。 SUTL Enterprise Ltd 集團區域總經理薛永添

聖淘沙灣ONE°15遊艇碼頭營辦商母公司SUTL Enterprise Ltd有意參與投資香港機場城市項目SKYTOPIA。（譚曉彤攝）

星港爭客？薛永添：新加坡是香港最大投資者之一

現時新加坡有880個遊艇泊位，香港則有約4,000個，註冊遊樂船超過1.2萬艘。薛永添認為從泊位、船隻數量、歷史、水上景點，香港發展遊艇旅遊更有優勢。

其實香港我唔可以話係輸緊畀新加坡，因為香港嘅遊艇歷史真係好濃厚。香港嘅Cruising Grounds （航行地點），其實遠遠多過新加坡。香港去到西貢、深水灣，都有好多好好嘅航行地點。 SUTL Enterprise Ltd 集團區域總經理薛永添

他又引述數據顯示，新加坡是其中一個在香港最大規模的外國投資者，他說：「我好明白，因為大家喺新加坡對香港都好有好感。」

聖淘沙灣ONE°15遊艇碼頭營辦商4月8至9日舉行東南亞遊艇大會，隨後4天則有新加坡遊艇節。（譚曉彤攝）

港遊艇總會望政府放寬遊艇來港手續

香港遊艇業總會主席周基倫亦有到新加坡出席遊艇節及會議，他認為香港近10多年未有投放很多資源發展遊艇基建，SKYTOPIA計劃是好開始：「有遊艇泊位，好似呢度有餐廳喺隔離，啲人可以散步，創造一個氛圍，其實香港係冇咁嘅環境，希望政府support（支持）。」

總會去年9月去信行政長官李家超，要求成立跨部門的委員會，聚焦發展遊艇旅遊、增加泊位、簡化遊艇來港手續等。周基倫表示下個月會再撰寫文件，詳列遊艇來港的手續及程序，希望政府放寬部份限制。

香港遊艇業總會主席周基倫（右二）望政府放寬遊艇來港手續。（譚曉彤攝）

深信香港發展遊艇旅遊較新加坡佔優

除了SKYTOPIA，行政長官李家超在去年施政報告提出發展遊艇旅遊，研究在紅磡、南丫島、香港仔增加泊位。被問到有沒有信心香港可以「打低」新加坡，周基倫說其實香港有很大優勢，附近有很多島嶼，水域也很漂亮，可以航行的範圍較大，「新加坡呢度範圍細，變相可以去嘅地方有限」。