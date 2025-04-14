香港國際機場14度成全球最繁忙貨運機場　2024年處理490萬噸貨物

機場管理局今晚（14日）表示，根據國際機場協會公布，香港國際機場在2024年全球最繁忙貨運機場排名中榮登榜首，是自2010年以來第14次取得首名，香港國際機場於2024年處理490萬噸貨物。



香港機場管理局行政總裁張李佳蕙表示，對此深感自豪，充分體現該局一直力求創新及把握機遇，以提升貨運服務的決心。她指隨着三跑道系統投入使用，新貨運處理設施亦陸續在機場落成。「我們將繼續與航空貨運業界攜手合作，充分利用香港國際機場的獨特優勢，增強我們在經濟不確定性和挑戰中的韌性，鞏固香港國際機場作為世界領先航空樞紐的地位。 」