香港國際機場14度成全球最繁忙貨運機場　2024年處理490萬噸貨物

撰文：韋景全
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機場管理局今晚（14日）表示，根據國際機場協會公布，香港國際機場在2024年全球最繁忙貨運機場排名中榮登榜首，是自2010年以來第14次取得首名，香港國際機場於2024年處理490萬噸貨物。

香港機場管理局行政總裁張李佳蕙表示，對此深感自豪，充分體現該局一直力求創新及把握機遇，以提升貨運服務的決心。她指隨着三跑道系統投入使用，新貨運處理設施亦陸續在機場落成。「我們將繼續與航空貨運業界攜手合作，充分利用香港國際機場的獨特優勢，增強我們在經濟不確定性和挑戰中的韌性，鞏固香港國際機場作為世界領先航空樞紐的地位。 」

香港機場管理局行政總裁張李佳蕙對香港國際機場再度成為全球最繁忙貨運機場深感自豪。（資料圖片）
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