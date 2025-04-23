結業潮｜After You泰國過江龍甜品店周日結業　全面撤出香港

【結業潮／過江龍／After You Dessert Café／甜品／餐飲業】在泰國擁有超過50間分店的過江龍甜品店After You Dessert Café（又稱After You），於2022年新冠疫情期間，攻進香港開設首間海外分店，其中芒果糯米飯刨冰更是必吃甜品之一。



該品牌周二（22日）在社交媒體公布，目前灣仔旗艦店已關閉，啟德AIRSIDE店只營業至下周日（27日），其後將全面撤出香港。



泰國過江龍甜品店After You Dessert Café將於4月27日後全面撤出香港。（After You Dessert Café FB圖片）

灣仔利東街旗艦店已結業。（After You Dessert Café FB圖片）

泰國過江龍甜品店After You Dessert Café，在當地擁有超過50間分店，在2022年新冠疫情期間，攻進香港開設首間海外分店，當時吸引大批市民排隊。雖然該店在同年7月宣布結業及搬遷，但全新旗艦店隨即2023年9月初在灣仔利東街開幕。

灣仔利東街的旗艦店已關閉 啟德AIRSIDE店營業至4.27

不過After You Dessert Café周二晚上在社交媒體公布，灣仔利東街的旗艦店已關閉，只剩下啟德AIRSIDE分店營業，惟該店的最後營業日為下周日（27日），其後將暫時全面撤出香港，又指隨時歡迎香港顧客到泰國光顧。

芒果糯米飯刨冰為必吃甜品。（After You Dessert Café FB圖片）

早於2007年泰國曼谷成立 芒果糯米飯刨冰必吃

翻查資料，After You Dessert Cafe早於2007年在泰國首都曼谷開設首店，憑借吸睛的蜜糖吐司及刨冰打響名號，配合各款創新甜品，成功擴展至泰國多地。

該品牌必吃甜品包括芒果糯米飯刨冰、泰式奶茶刨冰和黑糖焙茶珍珠刨冰。另外有傳媒指，香港店的吐司全部由泰國總店入口，因此多款蜜糖吐司也值得品嚐。