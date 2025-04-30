葵芳龍寶酒家員工5月起月放3日無薪假 董事局:中美關稅戰衝擊經濟

5月1日勞動節前夕，有逾60年歷史的龍寶酒家，其葵芳總店近日通知員工，由5月開始每月放三日無薪假，變相減薪，董事局要求各主管即時安排並執行。有葵芳店員工今日（4月30日）被問及時，只稱「未知阿，你睇到（張通告）寫咩就係咩」。



龍寶酒家在給員工的通告解釋，飲食業進入最艱難時刻，此為保住各位員工飯碗的無奈決定，並列出當今本港面對的四大經濟困局：中美關稅戰衝擊、香港經濟衰退、樓價暴跌致人心惶惶、港人北上消費。



香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，未聽聞過業界短期內會出現結業潮的說法，認為現時業界雖然的確正面對困難，但情況未到會出現結業潮的地步。



葵芳龍寶酒家董事局要戎員工由5月起，每月放3日無薪假，以共渡時艱。（林子慰攝）

葵芳龍寶酒家4月30日下午4時，大廳仍有3、4枱食客，有食客表示2時午飯時間則有許多顧客。（林子慰攝）

今日約下午4時，在葵芳龍寶酒家所見，由於已過了午飯時間，大廳內只有3、4枱食客。不過，有常來該酒樓的食客表示，今日下午2時店舖內有仍有很多顧客，午市過後大多數已離開。

員工：你睇到寫咩就係咩

記者問及員工有關無薪假通告事宜，有員工沒正面回應，只表示「未知阿，你睇到（張通告）寫咩就係咩」。至於是全線還是僅葵芳店放無薪假，該員工稱不知道。

記者早前進入該酒樓時，曾以顧客身份詢問五一黃金周時是否需要提前訂位，有員工稱不用，因大部分港人都會北上，故假期時沒太多人流。

近日網傳其位於葵芳的總店指，因中美關稅戰及港人北上消費等因素導致飲食業生意衰退，要求員工5月起放3日無薪假。（網傳圖片）

通告由龍寶酒家董事局名義發出

近日網傳龍寶酒家葵芳總店以董事局名義向員工發出特別通告，臚列出現時經濟困境——各界面臨中美關稅戰衝突、全港經濟衰退嚴重、樓價暴跌及北上消費潮，令飲食業受影響頗大。

該通告指飲食業進入艱難時刻，已有多間酒家餐廳結業，為渡難關，要求所有員工5月起，每月放3日無薪假，變相減薪一成。董事局稱「公司極力求保各位員工飯碗，慎重考慮無奈作出決定」，「敬希各位員工攜手共渡此最艱難、逆境求存」。

各界面對中美關稅戰衝擊，全港正面對經濟衰退情況嚴重，樓價市值暴跌市民人心煌煌（惶惶），尤其影響飲食行業最為嚴峻，經濟衰退之餘港人北上消費更見明顯令經濟雪上加霜，每逢週末及假期主要生意來源更被北上消費重重抹殺（煞），飲食業進入最艱難時刻，已有多間酒家餐廳掀起結業潮，公司極力求保各位員工飯碗，慎重考慮無奈作出決定～ 葵芳龍寶酒家要求員工放無薪假通告

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龍寶酒家葵芳店外仍貼出招聘海報。（林子慰攝）

龍寶酒家觀塘店上年尾結業 今年1月復業

翻查報道，龍寶酒家觀塘店上年年尾曾貼出結業通告，指「本店開業至今、走過重重逆境，艱苦經營五載、至今仍未走出谷底，實感前路渺茫」，不過今年年頭原址復業。

黃家和：每月100至200食肆結業 同時有不少新開張

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，未聽聞過業界短期內會出現結業潮的說法，雖然業界的確受港人外遊、北上影響而正面對不少壓力，但問題並非如該食肆指的「結業潮」般大。

他進一步指，現時本港每個月都有100至200間食肆結業，但同時亦有不少餐廳新開張，對比疫情期間，在政府有支援下一個月過千間食肆結業，數字仍算正常。

食肆要控制成本 只可選擇裁員或放無薪假

黃家和認為，放員工無薪假是個別食肆的做法，解釋指現時，人工成本的確令餐業界感到吃力，要控制成本，只有裁員或放無薪假兩個選擇，估計有食肆是顧及員工才有此選擇，又強調現時情況，未致於要全行都如此做。