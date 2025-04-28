結業潮｜燉奶佬美孚最後分店5.29結業　44載茶餐廳曾全港開店24間

通關後出現的結業潮持續，再有食肆宣佈結業。已有44年歷史的連鎖茶餐廳「金裝燉奶佬」，其位於美孚的最後一家分店張貼告示，將營運至5月29日。該品牌全盛期曾有逾20家分店，至去年底天水圍店關門後，全港只剩下美孚店。對於「燉奶佬」即將全線結束營運，有網民形容為童年回憶，也有人指食物價格相宜，為此感到可惜及不捨。



燉奶佬美孚分店貼出結業告示，稱經營至2025年5月29日。（「Mei Foo 美孚」Facebook群組圖片）

燉奶佬美孚分店即將結業，為該品牌最後一家分店。（「香港品味HK's Taste」 FB專頁圖片）

告示稱租約期滿 感謝街坊支持

「燉奶佬」位於美孚新村的分店，被發現於門外貼出結業通知，稱由於租約期滿，將營業至5月29日，並感謝街坊「1981年至今44年支持」。有店員表示，該品牌茶餐廳不會再經營下去。

有市民周一（4月28日）在社交平台公布消息，不少網民留言表示不捨， 分別稱過去曾光顧天水圍、荃灣、筲箕灣等分店，想不到最後分店也結業。有人指以前「啲扒餐好食又扺食」，但也有人指近年質素下降「難食執笠係非常正常」。

甜品店起家 去年底天水圍分店關門

「燉奶佬」始創1981年，最初在旺角以甜品店經營，其後轉型為大眾口味港式餐廳，近年建立品牌「燉奶佬主理」發展零售包裝食品。「燉奶佬」全盛時期有24間分店，遍佈港九新界，天水圍分店於去年12月17日結業，只餘美孚新邨一間門市。

隨著港人流行北上消費，本港今年不少老牌高戶結業，餐飲業首當其衝，但亦有鞋店、戲院等。