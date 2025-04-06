長洲搶包山｜OL首參加志在參與　家人驚訝反問：你都去？唔係啩

長洲太平清醮搶包山比賽將於5月5日佛誕深夜舉行，今日（6日）於北帝廟遊樂場足球場舉辦訓練日，讓200名參加者試爬14米高的包山，及進行防墮安全訓練。參加者中年紀最小為18歲，最大為62歲。



58歲的OL蕭玉芳是本屆最年長的女參賽者，首次挑戰搶包山的她稱初試時不成功，嘗試第二、第三次時才成功上頂，她寄語大家，只要肯試便很好。



最年長女參賽者蕭玉芳：肯去嘗試已經很好

本屆最年長參加者為一名62歲男士，而58歲的蕭玉芳則是最年長的女參賽者，本職為秘書，平時會跑步，但不曾嘗試攀爬類運動，是次為她首次挑戰爬包山。

她笑言家人知道她報名後都很驚訝，反問她「你都去？唔係啩」，但她不介意，直言自己並非「叻人」，稱參與並非為了贏比賽，認為肯去嘗試及參與已經很好。

58歲的蕭玉芳是本屆最年長的女參賽者，她說參與並非為了贏比賽，認為肯去嘗試及參與已經很好。（廖雁雄攝）

蕭玉芳：爬到中間時需堅持才能繼續爬上去

蕭玉芳表示，初次試爬時不成功，直到第二、第三次才成功爬上包山頂部。她試爬後感覺辛苦，稱爬到中間時，因為體力下降，需要堅持才能繼續爬上去。至於是次比賽的目標，她表示盡力便可。

今年18歲的曾柏林為最年輕的參賽者，冀望可以10秒內完成比賽並進入決賽。（廖雁雄攝）

最年輕參賽者曾柏林：今年18歲便報名搶包山

今年18歲的曾柏林為最年輕的參賽者，平日具運動習慣。他表示，對攀登類運動有興趣，「今年18歲，到咗參賽年紀，便報名搶包山」，冀望可以10秒內完成比賽並進入決賽，日後亦將繼續報名搶包山比賽。

搶包山選拔賽將於本月13日舉辦，將挑選12位選手參與5月5日深夜的決賽。決賽中將設男女兩組同時作賽，於指定時間及賽道內摘取包子，總分最高者勝出。