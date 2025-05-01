五一黃金周｜手信店推家姐細佬熊貓掛飾　糯米糍店日製千粒迎客

【五一黃金周／太平清醮／留港消費／香港好去處】五一黃金周今日（1日）開始，今年更與長洲傳統活動太平清醮相連，旅客勝地長洲上午人山人海。專賣平安包精品的商鋪認為，早上入島的人流與平日相若，今年特別推出的熊貓搶包山掛飾，吸引不少港人購買。



平安包名店郭錦記表示，今年顧客初步較去年多，平安包不加價，維持11元一個，他說：「希望大家拜神拜得開心啲」。另一長洲糯米糍名店允升甜品表示，太平清醮當日會製作一千粒糯米糍迎接遊客。



店舖最受歡迎的為自家設計的熊貓搶包山掛飾，分家姐及細佬兩款。（梁鵬威攝）

於長洲大街售賣平安包精品的店主楊先生表示，近日多了人入內購買平安包精品。（梁鵬威攝）

熊貓搶包山掛飾最受歡迎

於長洲大街售賣平安包精品的店主楊先生認為，早上入島人流與平日相若，近幾日多了人到店內購買平安包精品，最多人選購是今年新推出的熊貓搶包山掛飾。產品為自家設計，分家姐細佬兩款，吸引不少香港人購買。他認為未來幾日假期的生意需視乎天氣，並稱「希望好啦」。

郭錦記今年平安包沒加價，維持每個11元。創辦人郭錦全稱「希望大家拜神拜得開心啲」。（梁鵬威攝）

平安包名店郭錦記的創辦人郭錦全認為，今年購買平安包的顧客初步比去年多。（梁鵬威攝）

平安包店看好今年銷情 如天氣佳會多備貨

平安包名店郭錦記的創辦人郭錦全表示，今年購買平安包的顧客初步較去年多，香港人及外地客都慕名而來。今年平安包不會加價，維持11元一個，他說：「希望大家拜神拜得開心啲」。至於存貨量方面，他指出同樣需視乎天氣，若天氣好就會補充更多貨量。

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糯米糍名店：預計日製1千粒糯米糍

另一長洲糯米糍名店允升甜品下午約3點，入座率爆滿，店外排滿長龍，附近亦水洩不通。老闆張女士表示昨日人流及生意好，亦有旅客留島過夜，比疫情後剛關口時多了不少，但為仍遜色於疫情前。根據過往佛誕經驗，她相信生意會比平日好，將製作更多糯米糍迎接太平清醮。她說：「預一日一千啦，不過可能都賣唔到咁多」。

允升甜品將製作更多糯米糍以迎接太平清醮，預計一日1000貨量，圖為員工正製作糯米滋。（梁鵬威攝）

她說疫情前長洲到處都有糯米糍舖，自家店舖位置處於後巷，旅客來到時早已於其他店舖品嚐糯米糍，故當時沒有預留太多貨量。但疫情後，很多糯米糍店舖結業，再加上有熟客幫襯，故預計存貨量與疫情前相若。