五一黃金周｜西貢東壩人流盛　當局嚴陣戒備　有內地客讚路況暢順

一連5日的內地五一黃金周今日（1日）展開，備受內地社交平台小紅書推介的西貢萬宜水庫東壩成為香港旅遊熱點，不少內地旅客及港人趁假期前來行山，或因天色不佳，東壩今日的人流較平日周末稍為減少，但警方及漁護署仍加派人手在場監察狀況，而走上破邊洲觀景台的「捷徑」，已俾當局圍封，以免發生危險。有常來香港行山的內地旅客指，今次往東壩路況十分暢順。



大批旅客在東壩坐在兩旁路邊。(何頴賢攝)

大批遊客在東壩坐在涼亭及路邊休息。(何頴賢攝)

有部份旅客自備乾糧，中午時坐在路邊享用。(何頴賢攝)

有旅客站上石堆擺甫士拍照打卡。(何頴賢攝)

現場所見，在東壩的入口處、涼亭及附近一帶，都坐滿了行山遊人，佔多數為內地旅客，中午時坐在路邊享用自備的麵包或蛋糕乾糧；也有不少內地客有備以來，孭着大背囊及帶備行山杖等裝備，以東壩作中途站「到此一遊」，隨後轉往浪茄等地。

+ 1

由於萬宜水庫東壩景色優美，得到不少內地網民在小紅書發文推介，目前是來港最火熱的旅遊景點。但東壩過往因交通配套不足，導致來往東壩至北潭涌一段的萬宜路相當擠塞，而且出現黑的劏客問題。

不過，政府當局提早部署，現場加派警員及漁護署人員駐守，監察交通狀況和維持秩序。雖有不少的士出入，但未有出現路況擠塞。往日不少旅客會由東壩走出防陂堤，攀石躉走上破邊洲觀景台的危險「捷徑」，已被當局人員圍封。

內地旅客劉小姐常來港行山，她指以前入東壩「都會有些堵」，今日則不一樣，發覺交通很暢順。(何頴賢攝)

其中一名內地客劉小姐經常來香港行山，她認為今日人流與平 日差不多，未有因黃金周假期已多了遊人，唯一不同的是今天前往東壩時，發覺路面情況較以往暢順，「以前都會有些堵」。被問到香港山景是否特別吸引，她笑說因為內地的山基本上都行過了。

內地客張先生稱因妻子想來東壩觀光，於是陪她前來。(何頴賢攝)

內地客張先生則因妻子想來東壩，於是陪她前來。他們為了避開五一過關人潮，今早7時已出發往蓮塘口岸，幸好過關時不算多人。張先生一行人會在香港逗留3天，明天會去旺角及油麻地等地，然後會去澳門兩天，最後經珠海返回深圳。

他認為在五一黃金周期間，香港物價，如酒店房租等有上升亦屬正常，畢竟多了人來港旅遊；沒有預算會花費多少，但會優先考慮性價比高，又能令自己開心的事物。