仁滙醫務疑停運　合作化驗所稱去年被拖數　手頭數十份報告待認領

創立10年、專攻嬰幼兒疫苗的仁滙醫務集團疑停運，與集團合作數年的化驗所負責人向《香港01》表示，仁滙自去年7月起，拖欠化驗所服務費，今年2月曾償還部份欠款，但同月起再次拖數，至今共欠達六位數款項，估計難以全數追討。負責人指，手上尚有數十份化驗樣本，化驗所已墊支化驗，部分牽涉嚴重敏感個案，不過由於大部分顧客經仁滙付費，難以派發報告，只可在苦主群組通知家長領取，期望政府有部門可介入處理事件。



創立10年的仁滙醫務集團疑結業，有化驗所稱被拖欠6位數薪金。（黃浩謙攝）

創立10年的仁滙醫務集團疑結業，有化驗所稱被拖欠6位數薪金。（謝小姐提供/資料圖片）

創立10年的仁滙醫務集團疑結業，有化驗所稱被拖欠6位數薪金。（謝小姐提供/資料圖片）

化驗所「ApexHealth」自疫情前開始為仁滙提供過敏測試服務，仁滙每月向化驗所提供化驗樣本，化驗所再按項目收費。

稱仁滙去年7月起拖數 今年2月曾還部份欠款

公司負責人林小姐指，仁滙自去年7月起，拖欠化驗所服務費，期間仁滙仍每月提供樣本。她多次聯絡仁滙會計部及管理人員追討，直至今年2月，林小姐向仁滙表示，如不償還費用，將停收化驗樣本和終止合作，始收回部分欠款。惟由同月起，仁滙再次拖欠費用，至今仍未償還，涉及款項達六位數字。

ApexHealth自疫情前開始為仁滙提供過敏測試服務，由仁滙每月向該化驗所提供化驗樣本，化驗所再按樣本數目收費。截至現在，ApexHealth被拖欠6位數薪金。（ApexHealth網站）

曾聯絡仁滙會計和管理部 未獲回覆

4月30日晚，林小姐在網上見到傳出仁滙疑結業消息，她曾致電仁滙公司秘書查詢，對方聲稱有人疑「擸錢走人」，未回覆後續安排。她大感震驚，當日下午尚有職員通知她到位於沙田和尖沙咀分店領取化驗樣本。

她其後聯絡仁滙會計和管理部門，並再次致電公司秘書追討欠款，均不獲回覆，只可經小額錢債追索。惟她指，小額錢債最多只能申索75000元，未能覆蓋仁滙所欠款型，暫不打算申索。

林小姐指，目前她手上尚有數十份化驗樣本，惟大部分顧客均是經仁滙付費，難以派發報告，只可在苦主群組通知家長領取。（WhatsApp截圖）

墊支數十份化驗樣本 經苦主群組通知認領

林小姐指，目前她手上尚有數十份化驗樣本，大部分均為四月由仁滙轉介。化驗所已墊支為這些樣本化驗，部分牽涉嚴重敏感個案。惟大部分顧客均是經仁滙付費，難以派發報告，只可在苦主群組通知家長領取。她希望政府各部門可儘快處理事件。

翻查公司註冊處資料，與仁滙醫務集團或AMG相關的註冊公司最少有11間，大部分公司的董事均為朱靄風，公司秘書為關詠琛。