仁滙醫務分店無營業　港媽五千元購入疫苗套餐　小朋友只打了一針

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】2015年成立的仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）傳出結業疑雲，位於尖沙咀的分店早上未有如常開門，有多位預約打HPV針的內地客「摸門釘」，亦有本地客到場始知無營業。有港媽表示，花了5千多元購入幼兒疫苗套餐，小朋友只接種了一針，豈料集團卻毫無預警下失聯，形容情況「好離譜」。



仁滙醫務集團位於尖沙咀九龍中心的辦事處今日應該9時30分開門，但到11時仍未有職員出現及開門。（黃浩謙攝）

仁滙醫務集團位於尖沙咀九龍中心的辦事處今日應該9時30分開門，但到11時仍未有職員出現及開門。（黃浩謙攝）

仁滙醫務集團位於尖沙咀九龍中心的辦事處今日應該9時30分開門，但到11時仍未有職員出現及開門。（黃浩謙攝）

仁滙醫務集團位於尖沙咀九龍中心的體檢及疫苗中心早上未有營業。接近中午時，有送貨員來送貨，稱曾獲職員告知可將貨物放在診所門外。診所門外地下亦有消委會發出的信件。亦有少數與集團有合作的機構和供應商派職員上來查看情況。

集團2月搞展覽 今突然失聯 港媽質疑情況離譜

不願上鏡的市民朱小姐今天帶小朋友前來打針，她早前花五千多元購入疫苗接種服務，小朋友已打第一針。她指，上月30日已傳出集團結業疑雲，有職員疑被拖欠一兩個月薪金；有朋友向診所查詢時，獲告知要填退款申請表，但職員未有處理，卻稱「要趕住去勞工處」。

朱小姐續指，該集團早前在會展中心的BB展舉辦了盛大的宣傳活動，吸引不少港人家長光顧，購買了接種疫苗的服務，未料集團突然失聯，未知是否結業，負責人捲款逃走。她形容形容情況「好離譜」，因接種疫苗關乎性命。

有不願具名的市民稱，原先預約今日接種第二針俗稱「蛇針」，豈料吃「閉門羹」。（何頴賢攝）

市民稱四個多月前預約打針 嘆「真係唔好彩」

另有不願具名的市民稱，原先預約今日接種第二針俗稱「蛇針」的帶狀皰疹疫苗，如期應診，卻吃「閉門羹」，他指4個多月前預約時，診所並無異常情況，質疑集團「行騙」，邊離開邊搖頭嘆息，「真係唔好彩」。

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