五一黃金周｜無人機展示三大節慶　北京旅客：搶包山圖案挺有意思

旅遊發展局趁今日（5月1日）本港及內地假期，晚上8時於灣仔海濱上空舉行無人機表演，以三大非遺節慶天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題，吸引大批市民及遊客專程到來觀看。



有即日來回的中山遊客提早半小時到場，並說今次無人機表演較內地的表演好看，最喜歡麒麟舞動的圖案，又認為無人機加入本地元素有助旅客了解香港文化；也有居於將軍澳的本地人專程到灣仔看表演，稱不怕人多擠迫。



旅發局5月1日晚上8時在灣仔海旁進行無人機表演，以1,000架無人機拼湊三大非遺節慶——天后誕、譚公誕及長洲太平清醮搶包山比賽。（羅國輝攝)

旅發局5月1日晚上8時在灣仔海旁進行無人機表演，以1,000架無人機拼湊三大非遺節慶——天后誕、譚公誕及長洲太平清醮搶包山比賽。（羅國輝攝)

旅發局5月1日晚上8時在灣仔海旁進行無人機表演，以1,000架無人機拼湊三大非遺節慶——天后誕、譚公誕及長洲太平清醮搶包山比賽。（羅國輝攝)

旅發局舉辦 1000架無人機拼湊三大非遺節慶圖案

內地一連5日的五一黃金周假期今日開始，本港也是勞動節假期。晚上7時許，灣仔海濱一帶人頭湧湧。無人機表演以三大非遺節慶天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題，長約11分鐘，以1,000架無人機拼湊出多幅圖案，包括巨型花炮、瑞獸麒麟舞動、長洲太平清醮搶包山比賽等，不少人舉起手機拍攝，歡呼聲此起彼落。

旅發局5月1日晚上8時在灣仔海旁進行無人機表演，以1,000架無人機拼湊三大非遺節慶——天后誕、譚公誕及長洲太平清醮搶包山比賽。（羅國輝攝)

旅發局5月1日晚上8時在灣仔海旁進行無人機表演，以1,000架無人機拼湊三大非遺節慶——天后誕、譚公誕及長洲太平清醮搶包山比賽。（羅國輝攝)

北京遊客：第一次看無人機表演

北京遊客李小姐表示，第一次看無人機表演，認為很壯觀，最喜歡搶包山圖案，「我們不是廣東本地人，頭一次看到搶包山，挺有意思的。」她說第三次來港，今次逗留一日在港島區逛，然後回廣州，又稱期待再看無人機表演。

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中山遊客：期待再看到加入香港元素無人機表演

即日來回的中山遊客徐先生一行4人提早半小時到場，他說已是第二次看無人機表演，認為今次對比起上一次在中山看的無人機表演更為好看，因為加入了立體的元素。同行女兒說今次最喜歡麒麟舞動的圖案，因為是嶺南文化之一。徐又稱，期待再看到加入香港元素的無人機表演，認為有助了解本地文化。

旅發局5月1日晚上8時在灣仔海濱場地對出海面上空進行無人機表演，一早有市民及遊客霸靚位觀看。（羅國輝攝）

旅發局5月1日晚上8時在灣仔海濱場地對出海面上空進行無人機表演，在場觀看市民及遊客紛紛舉起手機拍攝。（羅國輝攝）

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上海遊客：第一次看無人機表演 會很魔幻和變幻莫測

現正就讀研究生課程的上海遊客王小姐與朋友一行4人來到海濱公園，她說第一次看無人機表演，並說對科技感興趣，預計表演會很魔幻和變幻莫測。她說會在港逗留3日，會去迪士尼樂園、看維港等，整體而言認為香港很棒。

將軍澳居民到灣仔觀看：留在香港飲茶消遣

居於將軍澳的陳女士與兒子到來等候觀看。她也是首次看無人機表演，並引述朋友稱之前的無人機表演很好看，於是趁着今日有空來看表演。她表示不怕人多擠逼，「呢度咁大個地方，求其望上天都望到啦！」被問為何留港而非北上，她說「唔會係咁多人嘅日子北上」，並留在香港飲茶消遣。