打卡經濟｜辦開篷巴線來往西環海旁中環碼頭　負責人：五一無停過

【五一黃金周打卡經濟系列之二】近年內地旅客來港「打卡」成為熱潮，不論是著名景點，還是大街小巷，甚至民生社區，統統都是他們的拍照素材。有人則發揮生意頭腦，在港島打卡區堅尼地城海旁，開設接駁另一旅遊景點中環摩天輪的開篷旅遊巴線，收費30元一位，在今日(5月1日)五一黃金周首日，大旺收場。



該時平時周末有七對車，負責人透露，今日由於乘客太多，每班車都爆滿，已加開班次，「架車返嚟就開」，基本上不按原有時間表。



有公司在港島打卡位堅尼地城海旁，開設接駁中環摩天輪的開篷旅遊巴線，收費30元一位。（林遠航攝）

有公司在港島打卡區堅尼地城海旁，開設接駁中環摩天輪的開篷旅遊巴線，收費30元一位。（林遠航攝）

有公司在港島打卡位堅尼地城海旁，開設接駁中環摩天輪的開篷旅遊巴線，收費30元一位。（林遠航攝）

來往西環海旁中環摩天輪的開篷巴士線，今日每個班次都爆滿，要加開班次。（林遠航攝）

開篷巴士線來回車資現金$30 今人龍有數十人

今日（1日）是五一黃金周，下午4時多，在堅尼地城海旁近泓都地下的位置，有不少人都圍着堅尼地城新海旁的街牌打卡。在街牌旁，出現一條長達數十人的人龍，排隊搭開篷旅遊巴。該巴士線來往堅尼地城海旁及中環摩天輪，現金價30元一位，支付寶價35元一位，票價包括來回車資。

乘客在西環車站付款後，會收到來回兩程車票，上車時會由司機收取去程車票，到達中環後，乘客可以下車，同日內可憑另一張車票，再上車回程。至於在中環上車，則會先收到車票，到達西環後再付款。

據站頭的告示，該線周六、周日每日有七對車。（林遠航攝）

負責人：今日要加開班次 架車返嚟就開

據站頭的告示，該線周六、周日每日有七對車，負責人阿傑透露，其實平日亦有班次，但今日由於乘客太多，每個班次都爆滿45個座位，要加開班次，「架車返嚟就開」，基本上不按原有時間表，又透露今日全日做不停手，估計晚上才有空食飯。

負責人阿傑（右）透露，今日每個班次都爆滿，要加開班次。（林遠航攝）

睇天開車 上月曾因太熱全日只有5乘客 下雨致10日無營業

阿傑是90後，與另一位00後的女負責人等，共同開設「Slash Travel」巴士公司，上月起經營該線。阿傑形容，其實團隊現時仍處於「追夢」階段，開業至今，仍「出唔到糧」給自己。他解釋，辦開篷巴士其實十分視乎天氣，下雨、太熱、太冷、太焗熱都會影響生意。

他又透露，上月曾因天氣太熱，全日只得五個客人，而單是因為下雨，便有十日未有營業。二人笑言，今個月能否「出到糧」，全靠黃金周，「如果呢幾日落雨，我真係瞓喺到」。

上車後不少乘客忘形打卡。（林遠航攝）

上車後不少乘客忘形打卡。（林遠航攝）

西環線收車後 轉行尖沙咀星光大道往來旺角「夜間線」

為了盡快回本，公司決定今晚起營業來往尖沙咀星光大道及旺角的「夜間線」，當西環的日間線七時在中環收車，便會隨即前往尖沙咀繼續營業至晚上十一時。

見租車公司荒廢唯一出租開篷旅遊巴 決定創業

女負責人則指，當初創辦是因為一向知道有租車公司有一架全港獨有的開篷旅遊巴，但該車「一直擺喺到」，感到浪費，又看中西環海旁的潛力，因此租下該開篷旅遊巴，選擇在該處開辦。

記者之後試坐該線，黃昏由西環開出的一班，全車爆滿，未開車已有不少乘客對住大海打卡，亦有不少人回頭舉機拍下日落一刻，全車氣氛興奮。

車上景色。（林遠航攝）

車上景色。（林遠航攝）

由於沒有車頂，一抬頭便會望到高樓大廈的全貌。（林遠航攝）

巴士高架橋高速行駛涼風迎面 乘客：其實挺爽的

登上高架橋後，巴士高速行駛，涼風迎面吹來，記者聽到有乘客表示「其實挺爽的」。望過海天一色的美景，轉眼間巴士已駛到上環，由於沒有車頂，一抬頭便會望到高樓大廈的全貌，亦由於車高較矮，一幢幢高樓大廈高聳入雲，顯得份外高大，大都會的感覺油然而生。

到達中環僅用了不到20分鐘，不少遊客仍意猶未盡，仍留在車上打卡。後來，記者再登上同一班車回到西環，落車之時，有路過港人見到站頭指示牌，大讚「ok喎，30蚊來回幾抵搭」。

返回西環後，有乘客不捨得下車，繼續打卡。（林遠航攝）

有西環街坊放工也會坐專線回家

阿傑則表示，有在中環上班的西環街坊亦認同，有時下班亦會坐該線回家。他又「教路」指，旅遊巴的最佳位置是車後方，抬頭上望的風景最為開揚，若前往中環，靠左位置更佳，皆因最近海，打卡一流。