五一內地客暫按年增22%　羅淑佩指郊遊配套可做更多：我都愛行山

正值五一黃金周假期，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（2日）表示，截至目前為止，有26.5萬人次旅客訪港，按年增長27%，當中內地旅客目約有22.2萬人次，按年增長22%；海外旅客亦按年增加五成。



不少旅客選擇到訪西貢東壩等郊外景點，被問會否增加郊遊的配套，羅淑佩說重視旅客體驗，稱「我自己都喜愛行山」，認為簡單配套定可做得更多更好，但如大規模配套如餐飲、大規模建設等，則需再商量探討，她又鼓勵市民和旅客多行幾步，真正體驗香港山景之美。



5月1日五一黃金周首日，高鐵西九站十分熱鬧，全日港有54,770人次內地旅客坐高鐵來港，比坐高鐵北上港人多兩倍。（廖雁雄攝)

5月1日五一黃金周首日，大批旅客在東壩坐在兩旁路邊。(何頴賢攝)

至目前為止有26.5萬人次訪港按年增27% 內地旅客佔22.2萬人次

羅淑佩表示，黃金周期間訪港旅客數字良好，截至目前為止，有26.5萬人次旅客訪港，按年增長27%，當中內地旅客目約有22.2萬人次，按年增長22%，海外旅客增長更明顯，大約有4.5萬人次，增長高達五成，反映當局對海內外旅客的推廣有成效。

五一首日約有260團內地入境團抵港 75%在港過夜

她指，昨日有約有260團內地入境團抵港，當中75%在港過夜，秩序大致良好。至於部份熱門景點如東壩等，運輸署與公共交通營辦商增加小巴班次及載量，秩序良好，又稱部份旅客選擇錯峰出行，相信體驗會更好。她相信未來幾日有更多活動，不少商場食肆設優惠，佛誕當日亦會有長洲太平清醮及搶包山。

文體旅局局長羅淑佩今日（2日）表示，截至目前為止，有26.5萬人次旅客訪港，按年增長27%。(廖雁雄攝）

被問到有內地客選擇來港露營及「徒步」，會否擔心旅客消費力弱，羅淑佩指疫情後全球消費模式轉變，旅客來港簡單或深度遊都歡迎，鼓勵商家推陳出新，吸引旅客在港消費。

簡單郊遊配套可做得更多更好 大規模建設則需商量探討

至於會否增加郊遊的配套，羅淑佩說重視旅客體驗，但需要有平衡，認為簡單配套可做得更多更好。但如果大規模的配套如餐飲、大規模建設等，則需再商量探討，又鼓勵市民和旅客多行幾步，真正體驗香港山景之美。