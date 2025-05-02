五一黃金周｜陳美寶視察港珠澳大橋　稱各口岸長假首兩日暢順

內地五一黃金周假期踏入第二天，運輸及物流局長陳美寶今日（2日）早上到港珠澳大橋視察跨境口岸交通情况，並與多間巴士營運商會面。陳美寶表示，欣悉各口岸的交通情況在勞動節長假首兩日大致暢順。



運輸及物流局發文稱，陳美寶今早在兩名運輸署助理署長陪同下，到港珠澳大橋視察跨境口岸交通情況，並與多間巴士營運商會面，其中金巴負責人向其透露，在五一正日，金巴客量較平時多出6%。

金巴五一正日客量較平時多6%

陳美寶形容，視察期間見到不少內地旅客乘搭巴士轉車到市區旅遊，亦有旅客經大橋到香港國際機場乘飛機到外地，正好反映香港作為亞洲國際都會和國際航空樞紐，四通八達的交通網絡不但裨益本地旅遊，可以作為四方旅客的中轉樞紐，暢達銜接世界每個角落。

運輸及物流局局長陳美寶視察港珠澳大橋跨境口岸。（運輸及物流局facebook）

陳美寶又指出，五一當日廣深港高鐵開行跨境列車突破210列，接待了逾11.7萬訪客出入境；落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）的班次在勞動節長假期間最密約兩分鐘一班；港鐵亦會在不同時段加強東鐵線來往金鐘至羅湖／落馬洲站的列車服務。

運輸及物流局局長陳美寶視察港珠澳大橋跨境口岸。（運輸及物流局facebook）