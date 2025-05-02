五一黃金周｜佛誕入長洲看飄色搶包山 天文台料日間炎熱晚有雷暴
撰文：倪清江
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【明日的天氣／天文台／五一黃金周／長洲／太平清醮／搶包山／飄色／立夏／雷暴】內地五一黃金周進入第二日，本港今日（2日）大致天晴，下午炎熱，局部地區有煙霞。市區（天文台尖沙咀總部）氣溫中午後升穿32度，新界多區達33度或以上酷熱水平。
天文台預測一道低壓槽會在華中發展，並預料會在星期一稍後至星期二（5日及6日）影響廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。下周一為佛誕，長洲會舉行太平清醮，下午有飄色巡遊，晚上深夜有搶包山，天文台料當日日間炎熱，但稍後有幾陣驟雨及雷暴，未知會否影響搶包山比賽。
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今日多區酷熱 九龍城升至33.3度 上水熱爆34.7度
截至下午1時半，天文台尖沙咀總部在中午過後錄得氣溫升至32.3度，九龍城升至33.3度，達到酷熱水平；新界北打鼓嶺、大隴及新界西濕地公園都錄得33度以上，而上水更高至34.7度，流浮山及元朗公園也分別升至34.3及34.1度。
一道低壓槽未來一兩日在華中發展
天文台預測未來一兩日廣東沿岸風勢微弱，同時一道低壓槽會在華中發展，並預料會在下星期一稍後至星期二影響廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。而一股偏南氣流會在下周中後期影響華南沿岸，該區有幾陣驟雨，天氣炎熱。
下周一佛誕「立夏」日間炎熱 晚上有幾陣驟雨及雷暴
九天天氣預報顯示，明日（3日）部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，日間炎熱，氣溫介乎25至30度；星期日（4日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱。
下周一（5日）是佛誕公眾假期，當日也是二十四節氣「立夏」，天文台預部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫介乎26至30度；不過受到南下的低壓糟影響，料晚上有幾陣驟雨及雷暴。雷雨天氣會延續至下周二（6日）早上，預測初時仍有幾陣雷暴，幾陣雷暴，到下午短暫時間有陽光及炎熱。
長洲下周一舉行太平清醮，以天文台的預測推斷，下午飄色巡遊料不受雷雨影影，但會較為炎熱，但深夜舉行的搶包山比賽，則未知會否受到驟雨及雷暴影響。
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