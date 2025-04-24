長洲太平清醮2025｜飄色巡遊＋搶包山免費入場券｜附活動時間地點

長洲太平清醮2025｜搶包山2025｜一年一度的太平清醮又來了，長洲搶包山決賽將於5月5日佛誕假期深夜舉辦，「包山王中王」郭嘉明、以及「包山后」龔子珊及黃嘉欣在選拔賽時成功入圍、晉身決賽！除了搶包山決賽，還有飄色會景巡遊和攀爬嘉年華，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

甚麼是長洲太平清醮？

太平清醮是長洲島居民每年農曆四月初八佛誕日舉辦的一項傳統祭祀活動。「醮」有感恩上天，祈求掃除瘟疫、吉祥平安的意思。 節慶期間，長洲會舉行多項中國戲曲表演、舞獅、舞麒麟、功夫表演、飄色會景巡遊及搶包山比賽等，屬香港少有的大規模傳統活動，所以每年也吸引大量港人或海外旅客慕名而來，此節慶更於2011年更被列入國家級非物質文化遺產名錄。

長洲太平清醮2025｜【1】搶包山決賽

長洲太平清醮搶包山決賽將於5月5日​​佛誕晚上舉行。搶包山選拔賽已於4月13日在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，成績最佳的12名參賽者，女子組有3名女選手晉身決賽，包括有「包山王中王」美譽的郭嘉明、以及「包山后」龔子珊及黃嘉欣成功入圍！

在男子組方面，已奪「包山王之王」（累計三屆奪冠）的郭嘉明、2016年及2024年的「包山王」葉建文、2023年「包山王」鍾玉川，以及首次在複賽獲得第一位的黃志傑都躋身決賽！提提大家，當天將會在活動開始前大約1至2小時進行封路，入場觀看者請預留充裕時間抵達！

日期：2025年5月5日至5月6日

時間：5月5日晚上11時30分至5月6日凌晨0時45分

入場方法：5月5日，長洲消防局側的北社一里沿冰廠路，晚上10時工作人員開始派發免費入場券，每名市民可獲派入場券1張，先到先得，額滿即止。取券後，將順序進入第一至第四區域觀賞賽事，場地可容納約1,650人。



長洲太平清醮2025｜【2】飄色會景巡遊

電影《哪吒之魔童鬧海》上映後瘋魔全城，因此今年主題會有「哪吒」這個神話元素，另外亦會緊貼時事，將罪惡溫床「KK園區」糅合到飄色表演當中，提醒市民及旅客提防詐騙。

另外主題還有「加瘋正茂」，諷刺公立醫院收費加價及長者兩元乘車優惠被削！而「阿茂整餅」是指出政府加重民眾負擔！另一台「正義聯盟」則諷刺社會畸形，市民只能透過傳媒報道才獲回應，平時就「有冤無路訴」！

今年的飄色會景巡遊有咁多主題，大家可以一邊觀賞、一邊品嘗當地師傅精心製作的平安包，吃平安包討個好彩頭，祈求平安健康！除了傳統口味，還有各種可愛的卡通人物可以選擇！

日期：2025年5月5日



長洲太平清醮2025｜【3】攀爬嘉年華

攀爬嘉年華將於2025年4月27日（星期日）正午12時至下午6時在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，內容包括攤位遊戲、手工藝製作、綜合表演、許願包山及學童繪畫比賽優勝作品展等。至於「攀爬同樂」的參加者身高不能低於1米，即場報名就能參與，每位參與者均能獲得一份贈紀念品。

日期：2025年4月27日

時間：12:00 - 18:00



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略