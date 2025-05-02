「阿城鵝肉」淘大店6人食白滷水鵝後不適　台灣米芝蓮店香港首店

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案，兩宗個案群組共涉及三男三女，年齡介乎21歲至35歲。他們分別在上月22日及23日在九龍灣牛頭角道淘大商場「阿城鵝肉」用膳後，約四至16小時後出現腹痛和腹瀉等病徵。



衞生防護中心指，影響人士曾於上述食肆進食共同食物，包括白滷水鵝和煙燻鵝，而食安中心初步調查顯示，有關食物貯存在不適當溫度，已即時指示有關處所暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。所有受影響人士未有求醫，情況穩定。



「阿城鵝肉」在台灣有逾30年歷史、曾連續6年獲米芝蓮，今年2月登陸香港，淘大商場店3月開始試運。（「阿城鵝肉」FACEBOOK）

衞生防護中心指，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案，涉及6人，兩宗個案群組共涉及3男3女，年齡介乎21歲至35歲。他們上月22日及23日在九龍灣牛頭角道77號淘大花園第二期淘大商場地下G254號鋪阿城鵝肉用膳後，約4至16小時後出現腹痛和腹瀉等病徵。

所有受影響人士情況穩定 共同食物包括白滷水鵝和煙燻鵝

初步調查顯示，受影響人士曾於上述食肆進食共同食物，包括白滷水鵝和煙燻鵝。衞生防護中心和食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）及環境衞生部人員已到該餐廳進行調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。所有受影響人士未有求醫，情況穩定。

食安中心初步調查：有關食物貯存在不適當溫度

食安中心初步調查顯示，有關食物貯存在不適當溫度，已即時指示有關處所暫停供應涉事食物及進行清洗消毒處所工作，並向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續。

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾於上述食肆進食共同食物，包括白滷水鵝和煙燻鵝。（資料圖片）

擁有超過30年歷史台灣老字號 曾連續六年獲得台灣米芝蓮必比登推介

資料顯示，擁有超過30年歷史的台灣老字號「阿城鵝肉」，今年2月宣布將進軍香港市場，其首家分店選落戶九龍灣淘大商場，該餐廳以招牌燻鵝和麻辣鴨血聞名，曾連續六年獲得台灣米芝蓮必比登推介。