食物中毒｜涉11人不適　食環署暫禁愛爾蘭Dooriel Creek生蠔進口

五男六女食客先後在本月10至12日光顧尖沙咀諾士佛臺一號七樓Oyster Station（蠔站）後食物中毒，他們曾於上述食肆進食共同食物，包括生蠔，個案可能由諾如病毒引致。食物環境衞生署食物安全中心今晚（18日）公布，中心已派員到涉事食肆調查，發現相關食肆曾出售來自出產區域編碼MO-AN-DC的愛爾蘭Dooriel Creek生蠔，指示業界暫停進口該區域編碼生蠔；業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



衞生署衞生防護中心2月17日公布五男六女食客先後光顧尖沙咀諾士佛臺Oyster Station（蠔站）後食物中毒，都有吃生蠔。（Oyster Station Faceboo圖片）

食物安全中心表示，已要求有關供應商及食肆即時停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

發言人指出，由於蠔隻以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體，這些物質便會在蠔的體內積聚。生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔

中心稱會通知愛爾蘭當局，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。

愛爾蘭Dooriel出產生蠔。(網上圖片）

要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

．避免進食生的海產；

．小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

．如需製作以略煮或未經烹煮的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉；

．光顧可靠及有牌照的食肆；

．食用預先煮熟或吃剩的食物前，應妥善貯存和翻熱食物；

．火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

．在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

．使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

．不要光顧無牌食物檔；

．飲用經煮沸的水；

．高危人士（包括免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童）患食源性疾病的風險較高，故不應進食生或未經徹底煮熟的食物；

．不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

．進食前及如廁後要洗手。

