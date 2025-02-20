食物中毒｜17人希爾頓花園酒店用膳後腹瀉、嘔吐　曾食乳豬等熱盤

17人本周日（16日)在旺角香港旺角希爾頓花園酒店Grand Ballroom用膳後，約23至50小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。衞生署衞生防護中心今日（20日）表示正在調查該宗食物中毒個案，初步調查顯示，受影響人士曾進食多款食物，當中包括乳豬、雞等燒味及其他熱盤。衞生防護中心和食物環境衞生署食物安全中心人員已到該餐廳進行調查，檢視食物烹調流程和衞生。



本月16日，17人在旺角豉油街二號香港旺角希爾頓花園酒店Grand Ballroom用膳後，約23至50小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。（旺角希爾頓花園酒店網頁圖片）

食安中心指示暫停供應所有涉事食物及暫停燒味部運作

個案涉及三男14女，年齡介乎12歲至66歲，其中九名受影響人士已求醫，有一人需入院。當局指，不排除受影響人數會增加。

食安中心調查顯示，不能排除在製作過程中交叉感染的風險，當局已立即指示有關處所即時暫停供應所有涉事食物及暫停燒味部運作，清洗消毒處所、改善有關食物烹調流程和衞生。食安中心人員並抽取食物及環境樣本作化驗，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

本月16日，17人在旺角豉油街二號香港旺角希爾頓花園酒店Grand Ballroom用膳後，約23至50小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。（圖片來源：旺角希爾頓花園酒店）

衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續，並提醒市民，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

1. 避免進食生的海產；

2. 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

3. 如需製作以略煮或未經烹煮的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製 品或蛋粉；

4. 光顧可靠及有牌照的食肆；

5. 食用預先煮熟或吃剩的食物前，應妥善貯存和翻熱食物；

6. 火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

7. 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

8. 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

9. 不要光顧無牌食物檔；

10. 飲用經煮沸的水；

11. 高危人士（包括免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童）患食源性疾病的風險較高，故不應進食生或未經徹底煮熟的食物；

12. 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

13. 進食前及如廁後要洗手。

