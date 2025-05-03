學警預備訓練班年期較舊課程短　周一鳴稱時代不同、好難100%複製

撰文：陶嘉心
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【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】 首屆學警預備訓練課程畢業，新上任的警務處處長周一鳴首次主持儀式，檢閱共116名首屆畢業學員。周一鳴於結業會操典禮見記者，他指，新課程能提升學員成長、自信心、體能等，相信可為有志加入警隊的年輕人提供選擇。

4月初上任警務處處長周一鳴今日主持首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操。(黃浩謙攝)

警隊與3間專上院校合作，推出「應用教育文憑- 學警預備訓練」課程，周一鳴表示，首屆學警預備訓練課程有116名學員畢業，將於今年7月加入警隊。以往警察少年訓練學校的課程提供為期兩年的訓練，他認為時代不同，要求也不同，好難百分之一百複製以往模式，但這一年學員成長、自信心、體能等均有提升，相信新課程可為有志加入警隊的年輕人提供選擇，在讀書期間可以了解更多警隊。

4月初上任警務處處長周一鳴今日主持首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操。(黃浩謙攝)

他指，學員完成22周課程，如成功畢業後，毋須再去投考、面試、考體能等，因為期間已證明有能力加入警隊。他指，1970年代至1990年的警察少年訓練學校，孕育超過4200多位成功的警務人員，或加入其他紀律部隊，即使最後離開部隊，也在不同領域發光發熱。

周一鳴表示，最初有120名學員報名，最終116人完成學警預備訓練班，之後尚要完成文憑課程部份，一共有600小時，180小時為預備訓練班，420小時為文憑課程部份，屆時會再檢視適合加入警隊的人選。他指，第二屆課程已開始招生，第一期招生已完成，文憑試放榜日7月16日會再招收第二期學生，直至8月8日。

4月初上任警務處處長周一鳴今日主持首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操。(黃浩謙攝)

被問到上任後的工作方向，如何提升團隊精神等，周一鳴表示，近月與不同傳媒接觸，希望讓市民清楚了解警方工作，同一時間就著維護國安、推動智慧警政及善用科技等三大方向，展開一連串工作。他指，警隊的團隊精神難以量化，「無KPI量化」，但舉例今日典禮，有許多退休警員、前警察少年訓練學校成員出席，相信展現警隊團隊精神。

警方國安處早前兩名分別35歲及68歲男子，據悉為被國安處通緝郭鳳儀的父親及兄長，亦是國安處首次引用「處理潛逃者資金」罪。

周一鳴表示，國安法已實施5年，法例條文清晰，訂明罪行涵意和元素，「只要有人犯法我地就執法，始終都會有第一宗，唔存在是否先例」。

4月初上任警務處處長周一鳴今日主持首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操。(黃浩謙攝)
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