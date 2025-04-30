周一鳴盼促進不同世代警員傳承：操過桂河橋一刻使命感都倍加強烈

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／警務處處長】月初上任警務處處長的周一鳴接受警隊刊物《警聲》專訪指，近年香港社會整體保持穩定，治安情況持續向好，但社會的穩定絕對得來不易，除有賴警隊所有同事盡忠職守，更重要是警民同心同行，一起守護香港這個家。



周一鳴稱已為警隊定出三大工作重點，包括維護國家安全，推動智慧警政以及鞏固團隊文化。他特別提到警隊其中一個核心價值是團隊精神，他會繼續鞏固此優良文化，同時會深入了解年輕同事的想法，促進不同世代警務人員的傳承，凝聚警隊力量。



周一鳴又深信每位同事都會為能夠成為警察引以為傲：「在警察學院畢業時，操過『桂河橋』那一刻，心中的使命感都會倍加強烈，信念只有一個，就是決心成為一名除暴安良的警察。」



警務處處長周一鳴為警隊定出三大工作重點，分別為維護國家安全、推動智慧警政及鞏固團隊文化。（《警聲》）

周一鳴：社會暗湧處處 有些人還是蠢蠢欲動藉不同機會作出煽動行為

周一鳴在最新一期《警聲》訪問指，香港社會現時看似平靜，但其實暗湧處處，並非完全沒有國安風險，有些人還是蠢蠢欲動，藉不同機會作出煽動行為，因此警隊有責任保障和維護國家安全。周一鳴強調，全體警務人員不論什麼崗位都必須居安思危，嚴密防範一切潛在的國安風險。

已為警隊定出三大工作重點

周一鳴表示，已為警隊定出三大工作重點，包括維護國家安全，加強全民的國安意識；推動智慧警政，善用科技提升工作效能，為市民提供更優質的服務；以及鞏固團隊文化，深化人員的警隊核心價值觀和歸屬感，促進警隊新舊成員的傳承。

周一鳴在最新一期《警聲》訪問指，香港社會現時看似平靜，但其實暗湧處處。（《警聲》）

繼續鞏固團隊精神此警隊核心價值

在傳承方面，周一鳴稱警隊其中一個核心價值是團隊精神，他會繼續鞏固此優良文化，從而深化人員核心價值觀及歸屬感，管理層會為人員提供更到位支援和發展機會，同時深入了解年輕同事想法，促進不同世代警務人員的傳承，凝聚警隊力量。

周一鳴深信，每位同事都會為能夠成為一名警察而感到自豪：「大家在警察學院畢業時，操過『桂河橋』的那一刻，心中使命感都會倍加強烈，信念只有一個，就是決心成為一名除暴安良的警察，與身邊的同袍一起儆惡懲奸。從前如此、現在如此，將來也必定如此。」