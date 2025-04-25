周一鳴：小撮人圖謀不軌　國安仍存暗湧　冀社交媒體提升警透明度

警務處處長周一鳴今日接受電台訪問，表示今年6月《港區國安法》實施5周年，社會趨向平穩，但仍然存在暗湧，有一小撮人想做圖謀不軌的事。被問之前有不同社會衝突事件，如今會如何協調警民關係，他認為現在市民期望已經有所不同，警隊將透過社交媒體等提升透明度，但強調「有啲嘢唔講得就係唔講得」。



警務處處長周一鳴。（梁鵬威攝）

以開明態度管治

月初上任警務處處長的周一鳴表示，會以開明態度管治團隊，與不同年紀人士交流，理解年輕人的想法，冀鞏固團隊文化，「你欣賞我嘅經驗，我欣賞你嘅衝勁，而唔係覺得你唔捱得」。他又表揚公共關係部的年輕人員，利用新一代的思維「諗橋」，更貼合社會潮流。

周一鳴：一小撮人想做圖謀不軌的事

被問幾年前發生不少社會衝突事件，如今會如何協調警民關係，他認為現在市民期望已經有所不同，警隊將透過社交媒體等提升透明度，但強調「有啲嘢唔講得就係唔講得」。

他說，雖然《港區國安法》及基本法23條實施後，社會趨向平穩，但仍然存在暗湧，有一小撮人想做圖謀不軌的事，例如店鋪在單據印有特定字眼等。他指，國家安全沒有完成的一天，強調要居安思危。他又表示，警隊與傳媒的關係向來關密，料不會改變。

警務處處長周一鳴。（梁鵬威攝）

去年122宗案靠閉路電視偵破 今年再裝1385組

他說，警方去年已安裝615組閉路電視，今年會再安裝1385組。去年有122宗案件因安裝閉路電視後而快速破案，至3月底倍增至226宗，成效理想，冀改善整體治安。他表示將推動智慧警證，善用科技，提升警隊工作效能；警隊有專家小組定期開會，亦有派警員上課，學用科技。

被問會否形成督灰或舉報文化，他強調不會，又指收到不少區議員或街坊查詢希望安裝更多閉露電視。他說查看閉路電視有很好的規則，包括甚麼時候銷毀和查看，又透露不時收到議員和街坊訴求，希望可以在他們家附近安裝閉路電視，令到他們感到安全。

警方4月22日起在中環及灣仔4個地點試行，利用運輸署負責實時監察道路交通的閉路電視系統，進行不定時錄影執法。（警方提供）

整體「抄牌」數字較前年低

道路安全方面，他說整體「抄牌」數字較前年低，強調不會有KPI追數，否則數字不會下跌。此外，警方周二起在港島四個交通違例黑點，試行利用運輸署的閉路電視錄影執法。周一鳴會見傳媒時指，仍在檢討成效，如果成效理想，會推廣到其他黑點，以疏導交通。他又指，現階段不打算針對行人執法，因為過程較複雜。