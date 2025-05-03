學警預備訓練｜20歲青年留學美國讀康復治療　毅然回港入警隊圓夢

「應用教育文憑—學警預備訓練課程」已取代毅進文憑課程，成為年輕人投考警隊的新出路。首屆課程今早（3日）結業，有立志投考警察的少女去年中學文憑試成績「失守」後，立即報讀該課程，期望可實踐人生意義。也有20歲青年原本在美國留學修讀康復治療的副學士課程，一年後得知學警課程後，便毅然回流香港只為圓夢，「呢個課程真正令我哋由青年轉變做成年。」



首屆學警預備課程共116名學員今日（5月3日）畢業，在香港警察學院舉行結業會操。（黃浩謙攝）

首屆學警預備課程共116名學員今日（5月3日）畢業，在香港警察學院舉行結業會操。（黃浩謙攝）

18歲李雪琪獲得首屆卓越學業成績獎銀獎

首屆學警訓練課程於今日結業，由新任警務處處長周一鳴向優秀學員頒發獎項，其中現年18歲的李雪琪獲得卓越學業成績獎銀獎。她認為警察的價值觀為正直誠實，正正與她的性格不謀而合，例如說話有條理及根據、做事有決斷力等。

現年18歲的李雪琪（右）獲得卓越學業成績獎銀獎。（黃浩謙攝）

DSE失守即報學警預備訓練課程 冀實踐人生意義

正因李雪琪自小熱愛警隊的理念，當她得悉中學文憑試成績「失守」後，即未必可能取得5科第二級的水平，立即報讀該學警預備訓練課程，期望可實踐人生意義。她強調會繼續升學，期望將來可爭取升職的機會。

李雪琪得知中學文憑試成績「失守」後，立即報讀該應用教育文憑課程。（黃浩謙攝）

修讀課程後與長官近距離溝通後得到人生道理

李雪琪又指，修讀該課程後可近距離與長官密切溝通，從長官的經歷中得到人生道理，家人也發覺到她的變化，並給予鼓勵支持她投入警隊。「長官講過如果修讀課程之後，身邊嘅家人同朋友都感受到個人改變，就已經係成功。」

「應用教育文憑—學警預備訓練課程」首屆A班優秀學員程炫（左）、首屆卓越學業成績獎銀獎李雪琪（右）。（黃浩謙攝）

首屆A班優秀學員程炫（左）、首屆卓越學業成績獎銀獎李雪琪（右）。（黃浩謙攝）

主修康復治療後放棄 稱文科生不適合修讀理科學位

奪得A班優秀學員的程炫現年20歲，他曾在內地的國際學校讀書，再到美國留學修讀運動科學副學士學位，主修康復治療。惟他自言是文科生，不適合修讀理科學位，加上本來已對警隊感到興趣，因此在得知新課程後立即報讀。

本身我就鍾意警察相關嘅行業，所就揀咗呢個課程嚟讀，因為我想圓夢囉。 「應用教育文憑—學警預備訓練課程」首屆A班優秀學員程炫

程炫讚揚︰「呢個課程真正令我哋由青年轉變做成年。」（黃浩謙攝）

課程提供接觸警隊文化的機會 加深對社會的認識

由於程炫的AP考試成績，並不符合警隊的入職要求，因此只能通過修讀該課程晉升至警察。他讚揚課程提供直接接觸警隊文化的機會，讓他學會擔當、責任感及團隊精神，加深對社會的認識。「呢個課程真正令我哋由青年轉變做成年。」

現年20歲的程炫（右）獲得卓越學業成績獎銀獎。（黃浩謙攝）

畢業後學歷水平相等於中學文憑試五科第二級

過往中學生畢業後若有意投考警隊，同時成績又不如理想，可透過修讀毅進文憑課程。完成後學歷水平相等於中學文憑試（DSE）五科第二級，即達到入職公務員職系的最低要求，再繼續向警隊的目標進發。

不過，應用教育文憑在2023/24學年推出一系列課程，取代舊有的毅進文憑。現在中學畢業生可報讀警隊聯同三間大專院校，包括明愛社區書院、香港專業進修學校、香港科技專上書院合辦的「學警預備訓練」課程。

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周一鳴︰課程延續警察少年訓練學校的理念

周一鳴今日致辭時透露，數年前香港警察隊員佐級協會向他建議延續「皇家香港警察少年訓練學校」的理念及核心價值，於是他帶領團隊研究培養警隊新力軍，最終在2024年開辦上述課程。