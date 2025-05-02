仁滙醫務疑停運 消息：警接獲7人求助 涉款逾六萬 列消費糾紛
撰文：吳美松
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【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】成立有十年的仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）懷疑停運，近日社交平台帳號關閉，通訊群組及查詢電話等無人應。消息指，警方接獲7名市民求助，涉及金額大約六萬多，案件暫被列作「消費糾紛」或「雜項案件」。
消息指，有一男六女分別在長沙灣、牛頭角、九龍城及尖沙咀警署報案，報案人聲稱在香港會展中心一個展覽，向仁滙醫務集團購入接種疫苗套餐，包括成人疫苗，其中以嬰兒接種疫苗佔多數。
消息指，當中有報案人曾在上址接種疫苗，但他們最近從新聞或社交媒體中得知仁匯疑關閉, 嘗試聯絡醫務集團的員工不果，出於擔心下到上述警署報案。最早的個案可追溯至2024年8月，涉及金額大約六萬多港幣。消息指，現階段案件被列為「消費糾紛」或「雜項案件」。
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