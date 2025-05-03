首屆學警預備課程畢業　周一鳴勉勵學員：保持有開工冇收工嘅韌力

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】 首屆「學警預備訓練課程」學員畢業，4月2 日上任的警務處處長周一鳴，今早（3日）首次以處長身份，在香港警察學院的結業會操典禮中，檢閱共116名首屆畢業學員。



周一鳴致辭時指，「應用教育文憑—學警預備訓練」全日制課程延續自昔日「皇家香港警察少年訓練學校」的理念及核心價值，勉勵學員日後保持伸張正義及警惡懲奸的初心，以及「有開工冇收工呢一份韌力」。



4月初上任警務處處長周一鳴今日主持首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操。(黃浩謙攝)

4月初上任警務處處長周一鳴今日主持首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操。(黃浩謙攝)

4月初上任警務處處長周一鳴今日主持首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操。(黃浩謙攝)

周一鳴致辭時表示，數年前香港警察隊員佐級協會向他建議延續「皇家香港警察少年訓練學校」的理念及核心價值，於是他帶領團隊研究培養警隊新力軍，最終在2024年聯同明愛社區書院、香港專業進修學校、香港科技專上書院，合辦為期一年的「應用教育文憑—學警預備訓練」全日制課程。

4月初上任警務處處長周一鳴今日主持首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操。(黃浩謙攝)

課程向有志投身警隊的人士提供「跳板」

周一鳴指，昔日的少年訓練學校以嶄新的訓練模式回歸，向有志投身警隊的人士提供「跳板」，向他們提供警隊入職準備、警務知識、思維及體能等訓練，完成課程後再無縫銜接學警的基礎訓練。

警務處處長周一鳴今日(3 日)在首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操致辭，勉勵學員要有君子慎其獨的品格。(黃浩謙攝)

課程教官大部份為資深警隊人員

周一鳴感恩有一群資深的警隊人員擔任課程的教官，大部份為「劇仔」（即少年訓練學校的畢業生）出身，為學員注入強心針，強化他們成為警務人員需要的心理質素及價值觀，成為新一代「劇仔」。

學員需經歷「地獄周」克服心理及生理極限

周一鳴相信課程中5日4夜的戶外體驗訓練，俗稱「地獄周」，能夠讓學員感受到深刻的體驗。他們需要在生理及心理的極限中，感受筋疲力竭、意志消沉、黑暗孤獨、風吹雨打等，學懂克服疲憊的身軀，發揮團體精神。

周一鳴勉勵畢業學員：「事實上要肩負起警察嘅使命殊不簡單，除咗要有伸張正義、警惡懲奸嘅初心，仲要有君子慎其獨嘅品格，時刻將市民同組織利益放喺首位嘅情操，以及有開工冇收工呢一份韌力。」

首屆學警預備課程共116名學員今日(5月3日)畢業。(黃浩謙攝)

完成課程可即開展為期27周學警訓練

翻查資料，警隊在2024/25學年，首度聯同三間大專院校，包括明愛社區書院、香港專業進修學校、香港科技專上書院合辦課程。學員若取得合格成績、通過體檢及品格審查後，即可直接開展為期27周的學警基礎訓練。