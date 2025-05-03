首屆學警預備課程畢業　周一鳴勉勵學員：保持有開工冇收工嘅韌力

撰文：歐陽德浩
出版：更新：

【周一鳴／警隊一哥／新一哥／蕭澤頤／警務處處長】 首屆「學警預備訓練課程」學員畢業，4月2 日上任的警務處處長周一鳴，今早（3日）首次以處長身份，在香港警察學院的結業會操典禮中，檢閱共116名首屆畢業學員。

周一鳴致辭時指，「應用教育文憑—學警預備訓練」全日制課程延續自昔日「皇家香港警察少年訓練學校」的理念及核心價值，勉勵學員日後保持伸張正義及警惡懲奸的初心，以及「有開工冇收工呢一份韌力」。

4月初上任警務處處長周一鳴今日主持首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操。(黃浩謙攝)
4月初上任警務處處長周一鳴今日主持首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操。(黃浩謙攝)
4月初上任警務處處長周一鳴今日主持首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操。(黃浩謙攝)

周一鳴致辭時表示，數年前香港警察隊員佐級協會向他建議延續「皇家香港警察少年訓練學校」的理念及核心價值，於是他帶領團隊研究培養警隊新力軍，最終在2024年聯同明愛社區書院、香港專業進修學校、香港科技專上書院，合辦為期一年的「應用教育文憑—學警預備訓練」全日制課程。

4月初上任警務處處長周一鳴今日主持首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操。(黃浩謙攝)

課程向有志投身警隊的人士提供「跳板」

周一鳴指，昔日的少年訓練學校以嶄新的訓練模式回歸，向有志投身警隊的人士提供「跳板」，向他們提供警隊入職準備、警務知識、思維及體能等訓練，完成課程後再無縫銜接學警的基礎訓練。

警務處處長周一鳴今日(3 日)在首屆「學警預備訓練課程」學員結業會操致辭，勉勵學員要有君子慎其獨的品格。(黃浩謙攝)

課程教官大部份為資深警隊人員

周一鳴感恩有一群資深的警隊人員擔任課程的教官，大部份為「劇仔」（即少年訓練學校的畢業生）出身，為學員注入強心針，強化他們成為警務人員需要的心理質素及價值觀，成為新一代「劇仔」。

學員需經歷「地獄周」克服心理及生理極限

周一鳴相信課程中5日4夜的戶外體驗訓練，俗稱「地獄周」，能夠讓學員感受到深刻的體驗。他們需要在生理及心理的極限中，感受筋疲力竭、意志消沉、黑暗孤獨、風吹雨打等，學懂克服疲憊的身軀，發揮團體精神。

周一鳴勉勵畢業學員：「事實上要肩負起警察嘅使命殊不簡單，除咗要有伸張正義、警惡懲奸嘅初心，仲要有君子慎其獨嘅品格，時刻將市民同組織利益放喺首位嘅情操，以及有開工冇收工呢一份韌力。」

首屆學警預備課程共116名學員今日(5月3日)畢業。(黃浩謙攝)

完成課程可即開展為期27周學警訓練

翻查資料，警隊在2024/25學年，首度聯同三間大專院校，包括明愛社區書院、香港專業進修學校、香港科技專上書院合辦課程。學員若取得合格成績、通過體檢及品格審查後，即可直接開展為期27周的學警基礎訓練。

周一鳴盼促進不同世代警員傳承：操過桂河橋一刻使命感都倍加強烈警首辦全港學界防騙話劇邀請賽破世界紀錄　周一鳴冀跨界別防騙周一鳴：小撮人圖謀不軌　國安仍存暗湧　冀社交媒體提升警透明度
警務處
周一鳴